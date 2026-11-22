تعرّضت امرأة عربية من النقب لاعتداء لفظي عنصري أثناء الولادة بمستشفى "سوروكا" في بئر السبع، من قِبل طبيبة تخدير يهودية اتهمتها بإنجاب أطفال لحماس. أُخرجت الطبيبة لإجازة إجبارية حتى تقاعدها، وأنجبت المرأة دون تخدير وسط تصاعد التحريض.

تعرّضت امرأة عربية بدوية من النقب، لاعتداء عنصري لفظيّ أثناء الولادة في مستشفى "سوروكا" في بئر السبع من قِبل طبيبة تخدير يهودية، وقد أعلن المستشفى إخراجها في إجازة إجبارية.

وقالت الطبيبة في كلام عنصريّ موجّه للامرأة: "لماذا تحتاجون إلى المزيد من الأطفال، لإرسالهم إلى حماس؟".

وأكّد رئيس نقابة الأطباء العرب في النقب، بروفيسور نعيم أبو فريحة، أن "هذه تصريحات بالغة الخطورة؛ وقد تواصلنا مع إدارة مستشفى سوروكا".

من جانبه، قال المستشفى في بيان صدر عنه، إن "هذا تصريح غير مألوف وغير مقبول"، مضيفا: "نحن نأخذ هذا الأمر على محمل الجد، ولا نتسامح مطلقًا مع أي تصريحات عنصرية".

وذكر أن "الطبيبة ستخرج في إجازة حتى تقاعدها بعد شهر ونصف تقريبا".

وقد أنجبت المرأة العربية في النهاية من دون تخدير.

ويأتي التعامل العنصري مع المرأة العربية، في ظلّ تصاعُد التحريض ضدّ المواطنين العرب في البلاد بشكل عام، وصل حَدّ ارتكاب أفعال إرهابية بحقّهم، وبخاصة منذ انتخابات الكنيست الذي أُجريت الشهر الماضي، وذلك في ظلّ حملة ممنهجة من قِبل رئيس الحكومة المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، ووزراؤه، ومعسكره؛ لشيطنة العرب، ومحاولة نزع الشرعية عنهم وعن ممثليهم.

وكانت القائمة المشتركة قد حذّرت من أن تحريض نتنياهو، من شأنه أن يتسبب في تعريض المواطنين العرب، وحتّى ممثليهم للخطر.