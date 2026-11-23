عُثر، اليوم الإثنين، على جمجمة وعظام بشرية في مقبرة بمدينة طبرية، فيما عُثر على عظام بشرية أخرى في منطقة مفتوحة بين حرفيش والبقيعة بالجليل، وسط تواجد قوات في المكان وفتح تحقيق في ملابسات العثور عليها.

عُثر، اليوم الإثنين، على عظام بشرية في منطقة مفتوحة بين بلدتي حرفيش والبقيعة في منطقة الجليل، فيما عُثر في حادثة منفصلة على جمجمة بشرية وعدد من العظام قرب غرفة تجهيز الموتى في مقبرة بمدينة طبرية.

وفي التفاصيل، عُثر على عظام بشرية في منطقة مفتوحة بين حرفيش والبقيعة، حيث تتواجد قوات في المكان لمتابعة ملابسات العثور عليها.

وفي طبرية، فوجئ شخص وصل إلى مقبرة "طوهار راحيل" بوجود جمجمة بشرية وعدد من العظام بالقرب من مدخل غرفة تجهيز الموتى للدفن، فسارع إلى إبلاغ الشرطة.

وأفادت الشرطة بأن عناصرها، إلى جانب أفراد من وحدة التشخيص الجنائي، وصلوا إلى المقبرة عقب تلقي البلاغ، وجمعوا العظام ونقلوها إلى معهد الطب الشرعي لفحصها وتحديد هويتها.

وأكدت الشرطة فتح تحقيق لمعرفة كيفية وصول الرفات البشرية إلى المكان.

ولم تتضح بعد ملابسات العثور على العظام في الموقعين، أو ما إذا كانت هناك أي صلة بين الحادثتين.