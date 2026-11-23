مُدد اعتقال خمسة مشتبهين بجريمة قتل ربيع عبيدي (38 عامًا)، من قرية زبوبا قضاء جنين، حتى يوم غد الثلاثاء، بينهم ثلاثة من طرعان واثنان من المجتمع اليهودي، وسط تطورات في التحقيق واقتراب استكماله.

مددت محكمة إسرائيلية اعتقال خمسة مشتبهين بالضلوع في جريمة قتل ربيع عبيدي (38 عامًا)، من قرية زبوبا، حتى يوم غد الثلاثاء، وسط حديث مصادر شرطية عن تطورات في التحقيق واقتراب استكماله، بعد أكثر من شهر على العثور على جثة الضحية قرب مفرق مسكنة (غولاني)، وعليها آثار عنف شديدة.

وتتواصل التحقيقات في جريمة قتل الشاب ربيع محمود عيسى عبيدي، من قرية زبوبا في قضاء جنين بالضفة الغربية، والذي عُثر على جثته في منطقة حرشية قرب مفرق مسكنة (غولاني)، يوم 15 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، في ظروف أثارت شبهات بارتكاب جريمة قتل.

ومُدد اعتقال خمسة مشتبهين على ذمة التحقيق حتى يوم غد الثلاثاء، بينهم زوج وزوجته ومشتبه ثالث من بلدة طرعان، إضافة إلى مشتبهين إثنين من المجتمع اليهودي، فيما لم تتضح بعد طبيعة الدور المنسوب إلى كل واحد منهم في الجريمة.

وقالت مصادر شرطية إن التحقيقات شهدت تطورات، وإن المحققين باتوا قريبين من استكمالها، مشيرة إلى أن يوم غد الثلاثاء قد يشهد اتضاح المزيد من التفاصيل المتعلقة بالقضية.

وأضافت المصادر أن "هناك تطورات في القضية، والتحقيقات على وشك الانتهاء، ويوم غد الثلاثاء ربما تكون الصورة أوضح".

العثور على الجثة وآثار العنف

وتعود تفاصيل الجريمة إلى يوم الخميس، 15 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، حين عُثر على جثة عبيدي في منطقة مفتوحة قرب مفرق مسكنة، المعروف أيضًا بمفرق "غولاني".

وبحسب ما نُشر في حينه، تلقت طواقم الإسعاف التابعة لمؤسسة "نجمة داود الحمراء" بلاغًا عند الساعة 14:02 بشأن العثور على رجل فاقد للوعي في المنطقة.

ولدى وصول الطواقم الطبية إلى المكان، عثرت على الضحية فاقدًا للوعي، من دون نبض أو تنفس، وبعد إجراء الفحوص الطبية اللازمة، اضطرت إلى إقرار وفاته في المكان.

وأفادت شهادات نُشرت عقب العثور على الجثة بأن الضحية كان مكبلًا، وأن آثار تنكيل وتعذيب وعنف بدت واضحة على جسده، إلى جانب علامات إصابة بأداة حادة، وهي معطيات نقلت عن شهود تواجدوا في المكان، ولم يتسنَّ التحقق منها بصورة مستقلة.

وباشرت الشرطة التحقيق في ظروف الوفاة، ووصل محققو الأدلة الجنائية إلى الموقع لجمع الأدلة والقرائن، قبل أن تتطور القضية إلى تحقيق بشبهة ارتكاب جريمة قتل.

اعتقالات متلاحقة وتحقيقات مستمرة

وفي اليوم التالي للعثور على الجثة، أعلنت الشرطة اعتقال ثلاثة مشتبهين من بلدة طرعان، بينهم امرأة، بشبهة الضلوع في الجريمة، وأُسند التحقيق إلى الوحدة المركزية في لواء الشمال.

ولاحقًا، ارتفع عدد المعتقلين إلى خمسة، بعد توقيف مشتبهين إضافيين، في إطار التحقيق الرامي إلى كشف ملابسات مقتل عبيدي وتحديد المسؤولين عنه.

ورغم مرور أكثر من شهر على العثور على الجثة، لا تزال تفاصيل تتعلق بدوافع الجريمة والظروف التي سبقتها غير واضحة، في انتظار ما قد تكشف عنه التحقيقات والإجراءات القضائية المقبلة.

ويأتي تمديد اعتقال المشتبهين في ظل التوقعات باتضاح المزيد من المعطيات خلال يوم غد الثلاثاء، من دون صدور تأكيد رسمي حتى الآن بشأن استكمال التحقيق أو تقديم لوائح اتهام.