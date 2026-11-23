عقدت قيادات سياسية وجماهيرية ومؤسسات حقوقية اجتماعًا طارئًا في قرية وادي النعم بالنقب، مساء الأحد، لمواجهة أوامر الهدم والإخلاء التي طالت منازل الأهالي، وسط مخاوف من تهجير العائلات. وتقرر إقامة خيمة اعتصام وتصعيد الاحتجاجات.

عُقد في قرية وادي النعم بمنطقة النقب، جنوبي البلاد، مساء أمس الأحد، اجتماع طارئ بمشاركة قيادات سياسية وجماهيرية وممثلين عن مؤسسات حقوقية، لبحث سبل التصدي لأوامر الهدم والإخلاء التي ألصقتها السلطات الإسرائيلية على منازل الأهالي، وسط مخاوف من تصاعد عمليات الهدم والتهجير في المنطقة.

وجاء الاجتماع في أعقاب توزيع عدد كبير من أوامر الإخلاء والهدم في محيط القرية، ما أثار حالة من القلق والاستياء بين السكان، في ظل استمرار الإجراءات الإسرائيلية بحق القرى العربية البدوية في النقب.

وشارك في الاجتماع النواب وليد الهواشلة وحسن النصاصرة وإبراهيم الطوري، ورئيس مجلس شقيب السلام المحلي، كايد أبو معمر، إلى جانب ممثلين عن لجنة التوجيه العليا لعرب النقب، ومركز "عدالة" الحقوقي، والمجلس الإقليمي من أجل القرى غير المعترف بها، واللجنة المحلية في وادي النعم، وعدد من الناشطين والقيادات المحلية.

وناقش المشاركون تداعيات أوامر الهدم والإخلاء على العائلات المستهدفة، والسبل القانونية والشعبية لمواجهتها، مؤكدين ضرورة توحيد الجهود والتنسيق بين المؤسسات والهيئات المختلفة لحماية حقوق السكان.

واعتبر المتحدثون خلال الاجتماع أن إلصاق أوامر الهدم والإخلاء على منازل الأهالي يأتي في إطار سياسة ممنهجة تستهدف الوجود العربي في النقب، محملين الحكومة الإسرائيلية والجهات المسؤولة عن التخطيط والهدم مسؤولية التصعيد المتواصل.

واتفق المجتمعون على إقامة خيمة اعتصام في قرية وادي النعم، لتكون مركزًا لتنظيم النشاطات الاحتجاجية والجماهيرية، إلى جانب جمع أوامر الإخلاء التي تسلمها السكان وإحالتها إلى اللجنة المحلية في القرية، تمهيدًا لمتابعتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تقرر العمل على تصعيد النضال الشعبي من خلال تنظيم وقفات احتجاجية ومظاهرات، بالتنسيق مع الهيئات السياسية والجماهيرية والحقوقية، لمواجهة أوامر الهدم والإخلاء في وادي النعم ومناطق أخرى من النقب.

وشدد المشاركون على أهمية تعزيز العمل المشترك على المستويات الشعبية والسياسية والقانونية، والتمسك بحق الأهالي في السكن والبقاء على أراضيهم، ورفض مخططات الترحيل.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار أزمة التخطيط والسكن في قرية وادي النعم، التي اعترفت بها السلطات الإسرائيلية عام 2017، بعد عقود من حرمانها من الاعتراف والخدمات الأساسية.

وتقع القرية جنوب غربي بلدة شقيب السلام، بمحاذاة المنطقة الصناعية الكيميائية "رمات حوفاف"، ويقطنها أكثر من 15 ألف نسمة، معظمهم من عائلات عربية بدوية رحّلتها السلطات الإسرائيلية من مناطق مختلفة في النقب خلال فترة الحكم العسكري، وجرى تركيزها في المنطقة عام 1953.

ورغم الاعتراف بالقرية، لا تزال تعاني نقصًا حادًا في البنى التحتية والخدمات الأساسية، إلى جانب استمرار المشكلات التخطيطية التي تعيق تنظيم البناء والتوسع السكني، فيما يخشى الأهالي من أن تؤدي أوامر الهدم والإخلاء الجديدة إلى تفاقم أوضاعهم المعيشية وتهديد استقرارهم السكني.