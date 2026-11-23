باتت الشرطة الإسرائيلية تنسب إلى السائق اليهودي الذي دهس مواطنين في كفر قاسم شبهات محاولات قتل بدافع قومي وجرائم إرهابية، بعد أن كانت هذه الفرضية قد استُبعدت من التحقيق.

من موقع الدهس بعيد الهجوم في كفر قاسم ("عرب 48")

تحوّل التحقيق في عملية الدهس التي نفذها سائق يهودي في كفر قاسم، الأربعاء الماضي، إلى الاشتباه بمحاولات قتل بدافع قومي وارتكاب جرائم إرهابية، بعدما أعادت الشرطة الإسرائيلية اعتماد فرضية الدافع القومي التي كانت قد استبعدتها تلقائيًا في البداية.

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وبحسب تقارير إسرائيلية، مساء الإثنين، تبلورت الشبهات الجديدة عقب التحقيق مع السائق، وهو يهودي في الخمسينيات من عمره، وفحص مواد إضافية جمعتها الشرطة خلال التحقيق.

وأفادت التقارير بنقل الملف من محققي حوادث السير إلى الوحدة المركزية للتحقيقات "يمار" التابعة للشرطة، فيما فُرض أمر بحظر نشر تفاصيل التحقيق في وقت سابق، الإثنين.

وبات الدافع القومي والاشتباه بتنفيذ هجوم إرهابي، هو الاتجاه المركزي في تحقيقات الشرطة.

ووقع الاعتداء مساء الأربعاء الماضي، عندما دهس السائق مواطنين في مواقع متفرقة بمدينة كفر قاسم، قبل أن يواصل سيره ويفرّ من المكان. وأظهرت تسجيلات مصورة مركبته تسير بسرعة وتصدم أحد الأشخاص، ثم تتابع طريقها بينما يسقط المصاب على جانب الشارع لتدهس آخر.

وتحدثت التقارير الإسرائيلية الجديدة عن ثلاثة مصابين، فيما كانت حصيلة الإصابات الواردة في الإفادات المحلية عقب الاعتداء أعلى؛ إذ أفاد رئيس البلدية، هيثم طه، بوقوع أربع إصابات، بينهم نساء تعرضن للدهس أثناء خروجهن من قاعة أفراح.

وكان رئيس اللجنة الشعبية، سائد عيسى، قد أكد لـ"عرب 48" عند وقوع الاعتداء أن ما جرى "ليس حادث دهس، بل عمل إرهابي"، مشددًا على تعمّد السائق استهداف المواطنين، ومحمّلًا التحريض الإسرائيلي المتواصل ضد المجتمع العربي مسؤولية تهيئة الأجواء لمثل هذه الاعتداءات.

من جانبه، رفض رئيس البلدية حصر تفسير الاعتداء بقيادة السائق تحت تأثير المخدرات، وهي الرواية التي نقلها آنذاك عن الشرطة، مشددًا على أن التسجيلات المصورة تثير احتمالات أخرى، وربط ما جرى بالتحريض ضد المجتمع العربي ونوابه.

وفي شهادة سابقة لـ"عرب 48"، روى محمد بدير أنه وشقيقه لاحقا السائق بعد دهسه نساء قرب قاعة أفراح، وأنه اصطدم بمركبتهما وواصل الفرار. وقال إن التسجيلات أظهرت انحراف السائق عمدًا نحو أشخاص على جانب الطريق، متسائلًا: "كيف يكون هذا حادث طرق؟".