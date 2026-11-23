طالبت لجنة التوجيه العليا لعرب النقب بتجميد حملة إنذارات الإخلاء والهدم، بعد توزيع نحو 500 إنذار في قرية وادي النعم، محذّرة من شبهات توظيف الإجراءات لأغراض سياسية، وممهلة السلطات الإسرائيلية 48 ساعة للرد على طلب وقف الحملة.

طالبت لجنة التوجيه العليا لعرب النقب بتجميد فوري لحملة إنذارات الإخلاء والهدم التي طالت قرى عربية في النقب، بينها وادي النعم التي شهدت توزيع نحو 500 إنذار، محذّرة من احتمال توظيف إجراءات إنفاذ القانون لأغراض سياسية، وداعية إلى فتح تحقيق قانوني مستقل في خلفيات الحملة وتوقيتها.

وفي التفاصيل، توجّهت لجنة التوجيه العليا لعرب النقب إلى المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية ورئيس الحكومة والجهات المختصة، مطالبة بوقف فوري لحملة إنذارات الإخلاء والهدم في القرى العربية بالنقب، وإجراء فحص قانوني عاجل ومستقل للوقوف على ملابساتها والجهات المسؤولة عن اتخاذ القرارات المتعلقة بها.

وجاء هذا التحرك في أعقاب اجتماع جماهيري عُقد، مساء أمس الأحد، في قرية وادي النعم، بدعوة مشتركة من لجنة التوجيه العليا والمجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها ومنتدى السلطات المحلية العربية في النقب، وبمشاركة أعضاء كنيست.

وأفادت اللجنة، في رسالتها، بأن المعلومات التي وصلت إليها تشير إلى توزيع نحو 500 إنذار يتعلق بمبانٍ في قرية وادي النعم، الأحد 22 تشرين الثاني/ نوفمبر 2026، إلى جانب إنذارات وأوامر مماثلة في قرى أخرى، ما يهدد منازل مئات العائلات ويعرقل مسارات التخطيط والتسوية القائمة.

وأعربت عن مخاوفها من وجود دوافع سياسية وراء الحملة، مشيرة إلى أن حجم الإجراءات وتكثيفها خلال فترة وجيزة، عقب الانتخابات وفي ظل حكومة انتقالية، يثيران تساؤلات بشأن توقيتها والاعتبارات التي تقف خلفها.

وحذّرت اللجنة من احتمال استخدام صلاحيات إنفاذ القانون لمعاقبة المواطنين على مشاركتهم في العملية الديمقراطية أو خياراتهم الانتخابية، مطالبة بفحص مستقل يشمل دور المستوى السياسي في تحديد توقيت الحملة وحجمها وأولويات تنفيذها.

كما نبّهت إلى خطورة استغلال المرحلة الانتقالية لفرض وقائع ميدانية يصعب التراجع عنها، بما قد يقيّد قدرة الحكومة المقبلة على معالجة قضايا السكن والتخطيط والتسوية في القرى العربية بالنقب.

وشددت على ضرورة مراعاة مسارات التخطيط الجارية، ولا سيما في قرية وادي النعم، محذّرة من أن تنفيذ إجراءات الإخلاء والهدم قد يقوّض حلولًا تخطيطية تعمل مؤسسات الدولة نفسها على بلورتها.

وطالبت لجنة التوجيه بالكشف عن التعليمات والقرارات التي استندت إليها الحملة، وتحديد الجهات التي أصدرتها، ونشر المعطيات المتعلقة بالإنذارات وأوامر الإخلاء والهدم، إلى جانب إجراء فحص فردي لكل حالة، وضمان حق السكان في الاعتراض والتوجه إلى القضاء.

ودعت إلى الامتناع عن اتخاذ إجراءات قد تترتب عليها نتائج يتعذر تداركها، إلى حين استكمال الفحص القانوني المطلوب.

وأمهلت اللجنة الجهات المعنية 48 ساعة لتقديم قرار معلّل بشأن تجميد الإجراءات، وسبعة أيام للرد على بقية مطالبها، مؤكدة أنها ستدرس اللجوء إلى القضاء لطلب حماية عاجلة للسكان في حال عدم تلقي استجابة مناسبة.

وأكدت لجنة التوجيه العليا أن المشاركة في الانتخابات حق ديمقراطي أساسي، مشددة على رفض استخدام صلاحيات الدولة للانتقام السياسي أو تهديد منازل المواطنين بسبب ممارستهم حقوقهم الديمقراطية.