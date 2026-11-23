لقي سائق دراجة نارية (نحو 40 عامًا) مصرعه، إثر حادث اصطدام مع شاحنة عند مفترق "غيناتون" على شارع 40 باتجاه الشمال، اليوم الإثنين، إذ أقرت طواقم الإسعاف وفاته في المكان بعد فشل محاولات إنعاشه.

من مكان الحادث، اليوم (تصوير "نجمة داود الحمراء")

لقي سائق دراجة نارية، في الأربعينيات من عمره، مصرعه جراء حادث طرق مروع وقع بالقرب من مدينة اللد عند مفترق "غيناتون" على شارع 40 باتجاه الشمال، مع شاحنة، بعد ظهر اليوم الإثنين.

وأفادت طواقم الإسعاف التابعة لـ"نجمة داود الحمراء" بأنها تلقت بلاغًا عن الحادث، وهرعت إلى المكان، حيث عثرت على سائق الدراجة النارية ملقى على جانب الطريق، فاقدًا للوعي ومن دون نبض أو تنفس، ويعاني من إصابات بالغة في أنحاء جسده.

وباشرت الطواقم الطبية عمليات إنعاش مكثفة شملت التدليك القلبي والتنفس الاصطناعي، إلا أن محاولاتها باءت بالفشل، واضطرت إلى إقرار وفاته في المكان متأثرًا بجراحه الحرجة.

وقال المسعفون إلحنان ألون وموشيه شتيرن وبنيئيل بوسكيلا، من طواقم "نجمة داود الحمراء"، إنهم وصلوا إلى موقع حادث بالغ الخطورة، حيث كان سائق الدراجة النارية ممددًا على جانب الطريق، وقد تعرض لإصابات جسدية خطيرة.

وأضافوا: "أجرينا له عمليات إنعاش شملت التدليك القلبي والتنفس الاصطناعي، لكن إصاباته كانت حرجة للغاية، ولم يكن أمامنا سوى إقرار وفاته في المكان".

وفتحت الشرطة ملفًا للتحقيق في ملابسات الحادث وأسبابه.