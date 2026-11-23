أصيب 11 شخصا بجراح متفاوتة، مساء الأحد، جراء حادث طرق وقع بين خمس مركبات، بينها شاحنة، على شارع 79 قرب الناصرة والرينة؛ حيث خلّصت طواقم الإطفاء عالقين اثنين، ونُقل المصابون بينهم حالة خطيرة إلى حرجة لتلقي العلاج في المستشفيات.

أصيب 11 شخصا بجراح متفاوتة الخطورة، بينها إصابة تراوحت بين الخطيرة والحرجة، مساء الأحد، جرّاء حادث طرق وقع بين خمس مركبات بينها شاحنة على شارع 79، بالقرب من مدينة الناصرة.

ووفقا للبيانات الصادرة عن طواقم الإنقاذ والإسعاف، فقد هرعت أربعة طواقم إطفاء من محطة "نوف هجليل" إلى مكان الحادث، حيث عمل أفرلد طاقم الإنقاذ باستخدام معدات هيدروليكية مخصصة لتخليص عالقيْن اثنين من داخل المركبات المتضررة، وُصفت حالة أحدهما بالخطيرة والآخر بالمتوسطة، قبل تسليمهما للطواقم الطبية.

أثناء العمل على تخليص عالقين جرّاء الحادث

من جانبها، أفادت "نجمة داود الحمراء" بتلقّي بلاغ بشأن الحادث، وقدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية لـ7 مصابين ونقلتهم إلى المستشفى "الإيطالي" والمستشفى "الإنجليزي" في الناصرة.

وبحسب البيان ذاته، فالمصابون هم: "رجل (نحو 40 عاما) بحالة خطيرة، يعاني من إصابات متعددة في أنحاء جسده، وشاب (نحو 30 عاما) بحالة متوسطة، يعاني من إصابة في الرأس، وشاب (نحو 30 عاما) بحالة متوسطة، يعاني من إصابة في البطن، و4 مصابين وصفت جراحهم بالطفيفة".

كما أشارت إلى أنه جرى نقل 3 مصابين آخرين من مكان الحادث (بشكل مستقل أو عبر طواقم طبية أخرى)، لترتفع حصيلة المصابين الإجمالية إلى 10 أشخاص، بحسبها.

وبحسب بيان صدر عن "إيحود هتسلاه"، فقد قدمت الطواقم الطبية التابعة له، "إسعافات أولية في موقع حادث طرق صعب وقع على شارع 79، بالقرب من بلدة الرينة".

وذكر أحد أفراد الطاقم أن "الحادث وقع بين خمس مركبات، وقد قدمنا إسعافات أولية في الموقع لمصاب (نحو 30 عاما) وُصفت حالته بالحرجة، ولشابين آخرين في الـ25 من عمريهما أصيبا بجراح متوسطة، بالإضافة إلى ثمانية مصابين آخرين بحالة طفيفة؛ كما عملت طواقم الإنقاذ في المكان نظرا لطبيعة الحادث".

وفي تفاصيل عملية الإنقاذ والإسعاف، قال أحد أفراد الطاقم الطبي من "نجمة داود الحمراء": "عند وصولنا إلى المكان، شاهدنا موقعا صعبا لحادث شمل عدة مركبات من بينها شاحنة، وداخل إحدى المركبات لاحظنا السائق، وهو رجل يبلغ من العمر نحو 40 عاما، فاقدا للوعي وعالقا، ويعاني من إصابات خطيرة ومتعددة".

وأضاف: "بدأنا بتقديم علاج طبي منقذ للحياة له، بالتوازي مع عمليات التخليص التي نفذها رجال الإطفاء، وبعد تخليصه نقلناه بسيارة العلاج المكثف إلى المستشفى مع استمرار تقديم العلاج، فيما كانت حالته خطيرة ومستقرة؛ كما قدمنا العلاج ونقلنا مصابين اثنين بحالة متوسطة وهما بوعيهما، و4 مصابين بحالة طفيفة".

بدوره،قال المسؤول عن متابعة الحادث من قِبل سُلطة الإطفاء والإنقاذ: "نحن نتحدث عن حادث طرق معقد بمشاركة خمس مركبات، وفور وصولنا رصدنا عالقين داخل المركبات وعملنا على تخليصهم بسرعة وحذَر باستخدام معدات إنقاذ مخصصة، ومع انتهاء عمليات التخليص تم تسليمهم للطواقم الطبية".