أسفر حادث دراجة نارية وقع في مدينة أم الفحم عن إصابة شاب بجراح وصفت بالحرجة، نقل على إثرها إلى المستشفى بسيارة العلاج المكثف بعد تقديم عمليات الإنعاش له.

أصيب شاب، في العشرينيات من عمره، بجراح وصفت بالحرجة جراء تعرضه لحادث دراجة نارية في مدينة أم الفحم، مساء الثلاثاء.

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وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" عمليات الإنعاش للشاب المصاب، الذي عانى من إصابة بالغة الخطورة جراء الحادث.

وقال المضمدان رازي ملحم وآمال خطيب، إن "راكب الدراجة النارية كان على الشارع وهو فاقد للوعي وبلا نبض أو تنفس وعانى من إصابة بالغة الخطورة، إذ أجرينا له عمليات إنعاش ثم نقلناه بسيارة العلاج المكثف إلى المستشفى وهو بحالة حرجة".

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات وقوع الحادث.