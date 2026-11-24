أُصيب شاب (31 عامًا) بجروح خطيرة إثر حادث طرق بين حافلة ودراجة نارية على شارع 44، ونُقل إلى المستشفى لاستكمال العلاج.

من مكان الحادث، صباح اليوم (تصوير "نجمة داود الحمراء")

أُصيب شاب، يبلغ من العمر 31 عامًا، بجروح خطيرة إثر تعرضه لحادث طرق بين دراجة نارية وحافلة، على شارع 44 بالقرب من مفرق "حاباد"، وسط البلاد.

وقدّم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" الإسعافات الأولية للمصاب في مكان الحادث، قبل نقله إلى مستشفى "شمير - أساف هروفيه" لاستكمال العلاج.

وأفاد المسعفان، إيتسيك ليفي ويوسي نابول، بأن سائق الدراجة النارية كان ملقى وسط مسار الشارع، وهو في حالة من الوعي المشوش ويعاني إصابات متعددة في أنحاء جسده.

وأضافا: "قدمنا له العلاج الطبي الأولي، ونقلناه بسيارة الإسعاف إلى المستشفى القريب، وهو بحالة خطيرة".

وفتحت الشرطة ملفًا للتحقيق في ملابسات الحادث وأسبابه.