فرضت المحكمة المركزية في الناصرة، اليوم الثلاثاء، السجن الفعلي لمدة 10 سنوات على الشيخ رامي حبيب الله من عين ماهل، إثر إدانته بـ"مخالفات أمنية" في إطار صفقة تسوية.

أصدرت المحكمة المركزية في الناصرة، اليوم الثلاثاء، حكمًا بالسجن الفعلي لمدة 10 سنوات بحق الشيخ رامي حبيب الله، من بلدة عين ماهل، إثر إدانته بارتكاب مخالفات أمنية، بينها تحويل أموال ونقل معلومات إلى جهات مرتبطة بحركة حماس.

وجاء الحكم في أعقاب إدانة حبيب الله بموجب صفقة تسوية أقرّ في إطارها بلائحة اتهام معدّلة، بعد الاستماع إلى جزء كبير من الأدلة في القضية، دون التوصل إلى اتفاق بشأن العقوبة.

وشملت الإدانة مخالفات "مساعدة العدو في الحرب، ونقل معلومات للعدو بهدف المساس بأمن الدولة، والاتصال بعميل أجنبي، والتآمر لارتكاب عمل إرهابي، والتصرف بأموال مرتبطة بالإرهاب".

وبحسب لائحة الاتهام المعدّلة، فإن حبيب الله تعرّف خلال مشاركته في نشاط تطوعي في تركيا، عام 2022، على أحد عناصر حركة حماس، وواصل التواصل معه وتحويل مبالغ مالية إليه.

وادعت النيابة العامة أن حبيب الله حوّل أموالًا جمعها من تبرعات أهالي بلدته إلى جمعية اشتبه في ارتباطها بحماس، بلغ مجموعها ما لا يقل عن 160 ألف شيكل، علمًا أنه اعتقد أن الأموال لن تُستخدم لأغراض عسكرية، بحسب لائحة الاتهام.

كما نُسب إلى حبيب الله نقل صور ومعلومات بشأن منشأة أمنية إسرائيلية إلى أحد عناصر الحركة، عقب اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، فضلًا عن إجراء اتصالات بهدف تنفيذ عمليات داخل البلاد، قالت النيابة إن اعتقاله حال دون تنفيذها.

وطالبت النيابة العامة بفرض عقوبة مشددة على حبيب الله، بذريعة خطورة المخالفات التي أُدين بها وتداعياتها الأمنية.

وإلى جانب السجن الفعلي، فرضت المحكمة، بهيئة برئاسة القاضية يفعات شطريت، عقوبة السجن مع وقف التنفيذ وغرامة مالية بقيمة 25 ألف شيكل، كما أمرت بمصادرة 149,950 شيكلًا و7,460 يورو، كانت قد ضُبطت بحوزته.