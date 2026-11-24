أطلقت السلطات الإسرائيلية سراح بروفيسور إبراهيم أبو جابر، بعد اعتقال دام عدة أيام وتمديد توقيفه مرارًا، فيما أكد محاميه، خالد زبارقة، أن الشبهات المنسوبة إليه لا تستند إلى أي أساس قانوني، معتبرًا أن القضية مرتبطة بنتائج الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة.

أطلقت السلطات الإسرائيلية سراح بروفيسور إبراهيم أبو جابر، من مركز الشرطة في مدينة بيتح تكفا، دون قيد أو شرط، وذلك في أعقاب اعتقاله في الرابع عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، وإخضاعه للتحقيق وتمديد اعتقاله عدة مرات.

وصرّح المحامي خالد زبارقة، الموكل بالدفاع عن أبو جابر، أن "قرار الإفراج يعزز موقف طاقم الدفاع الذي أكد منذ اللحظة الأولى للاعتقال عدم وجود أي أساس قانوني للشبهات التي نسبت إليه"، مشددًا على أن "نشاطاته وممارساته لم تنطوِ على أي مخالفة للقانون".

القائم بأعمال رئيس حزب الوفاء والإصلاح، بروفيسور إبراهيم أبو جابر، يتحدّث عن اعتقاله وملاحقته سياسيا، بعد الإفراج غير المشروط عنه، اليوم، من محطة شرطة بيتح تكفا.



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ولفت زبارقة إلى أن قرارًا أصدرته محكمة الصلح في ريشون لتسيون، في 19 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، أشار، بحسب قوله، إلى غياب الأسس القانونية والواقعية للمخالفات التي نسبت إلى أبو جابر.

وأوضح أن "المحكمة أتاحت، رغم ذلك، لجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) مهلة إضافية لاستكمال فحص بعض جوانب القضية وتعميق التحقيق فيها، قبل أن تفضي الإجراءات إلى الإفراج عنه دون فرض أي شروط مقيدة".

وأكد زبارقة أن نتائج التحقيقات والفحوصات التي أجرتها الأجهزة الأمنية الإسرائيلية المختلفة تعزز، وفق تقديره، موقف الدفاع بشأن قانونية نشاط أبو جابر.

زبارقة: خلفيات سياسية مرتبطة بالانتخابات

وفي معرض حديثه عن ملابسات الاعتقال وخلفياته، اعتبر زبارقة أن "القضية تحمل أبعادًا سياسية ترتبط بالانتخابات الإسرائيلية التي أجريت في 27 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي ونتائجها".

وأشار إلى أن "جهات سياسية إسرائيلية تسعى، على ما يبدو، إلى بلورة رواية يجري توظيفها في إجراءات قانونية تتصل بنتائج الانتخابات"، معتبرًا أن "هذه الخلفيات تقف وراء تحريك الملف ضد أبو جابر".

وكانت قوات الأمن الإسرائيلية قد اقتحمت منزل أبو جابر، يوم السبت الموافق 14 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، واعتقلته، قبل أن يخضع للتحقيق ويُمدد اعتقاله عدة مرات، وصولًا إلى الإفراج عنه دون شروط.