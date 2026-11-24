الشرطة تعلن انتهاء التحقيق مع رئيس مجلس البطوف الإقليمي، عاهد رحال، وتقديم تصريح مدعٍ تمهيدًا لمحاكمته، بشبهة توفير غطاء محاسبي لأنشطة حراسة غير مرخصة مرتبطة بجباية أموال "الخاوة" من مقاولين.

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، انتهاء التحقيق مع رئيس مجلس البطوف الإقليمي، عاهد رحال، المعتقل في إطار القضية التي أطلقت عليها اسم "حراس الظل"، تمهيدًا لتقديم لائحة اتهام ضده خلال الأسبوع الجاري، على خلفية شبهات تتعلق بالابتزاز وجباية أموال "الخاوة".

وجاء ذلك في أعقاب تحقيق أجرته وحدة مكافحة الابتزاز التابعة لوحدة "لاهاف 433"، بالتعاون مع الوحدة المركزية للشرطة في لواء الساحل.

وبحسب ادعاءات الشرطة، فإن "رحال، بالتعاون مع أفراد من عائلته وآخرين، أدار شركة حراسة عملت تحت غطاء نشاط تجاري قانوني، فيما وفّرت غطاءً محاسبيًا لأشخاص مارسوا أعمال الحراسة دون الحصول على التراخيص اللازمة، مستغلين حاجة المقاولين إلى حماية مواقع البناء والمعدات التابعة لهم".

وأظهرت التحقيقات، وفقًا للشرطة، أن "مقاولين اضطروا إلى دفع عشرات آلاف الشواقل شهريًا مقابل خدمات حراسة لكل موقع بناء، دون أن يحصلوا على حماية فعلية لممتلكاتهم".

وأضافت أن "مواقع بناء تعرضت، رغم دفع هذه المبالغ، لعمليات سرقة وإلحاق أضرار بمعدات باهظة الثمن، ما كبّد المقاولين خسائر اقتصادية قُدّرت بملايين الشواقل".

وتشتبه الشرطة بأن "رحال شارك شخصيًا في لقاءات ومحادثات مع عدد من ضحايا الابتزاز المفترضين، فيما تنسب إليه، في إحدى الحالات، شبهات الضلوع في ابتزاز وتهديد بهدف دفع مقاولين إلى التعاقد مع الشركة للحصول على خدمات الحراسة".

وأشارت الشرطة إلى أن "الأنشطة المنسوبة إلى رحال جرت خلال فترة توليه منصبه رئيسًا للمجلس الإقليمي".

وأوضحت أن طاقم التحقيق استكمل إجراءاته وجمع الأدلة في القضية، وأنه جرى تقديم تصريح مدعٍ ضد رحال، تمهيدًا لتقديم لائحة اتهام بحقه خلال الأيام المقبلة.

وتجدر الإشارة إلى أن الشبهات المنسوبة إلى رحال لم تثبت قضائيًا، وأنه يتمتع بقرينة البراءة ما لم تثبت إدانته أمام المحكمة.