قضت المحكمة المركزية في تل أبيب بالسجن الفعلي لمدد تصل إلى سبع سنوات بحق خمسة مدانين بالاعتداء العنصري على سعيد موسى من الرملة، في بات يام خلال هبّة الكرامة عام 2021، وألزمتهم بدفع تعويضات بقيمة 80 ألف شيكل.

فرضت المحكمة المركزية في تل أبيب أحكامًا بالسجن الفعلي تتراوح بين 22 شهرًا و7 سنوات على خمسة مدانين بالمشاركة في الاعتداء الجماعي على المواطن العربي سعيد موسى، خلال هبّة الكرامة في أيار/ مايو 2021، وألزمتهم بدفع تعويضات مالية بقيمة 80 ألف شيكل.

وأصدرت المحكمة أحكامًا بالسجن الفعلي بحق المدانين الخمسة بالمشاركة في الاعتداء الجماعي على المواطن سعيد موسى، من مدينة الرملة، في مدينة بات يام، خلال أحداث هبّة الكرامة في أيار/ مايو 2021، التي تزامنت مع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة آنذاك.

وبحسب قرار الإدانة، شارك المدانون الخمسة في تجمّع على الواجهة البحرية لمدينة بات يام، عقب دعوات جرى تداولها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، للتحريض على الاعتداء على مصالح تجارية يملكها مواطنون عرب.

وتعرّض موسى، الذي صادف مروره بمركبته في المكان، لاعتداء جماعي عنيف على يد حشد من الأشخاص، أثناء محاولته الفرار.

وقضت المحكمة بالسجن الفعلي لمدة سبع سنوات على تمير سرور، وإلزامه بدفع تعويضات بقيمة 25 ألف شيكل، فيما حكمت على يتسحاك سبان بالسجن لمدة ست سنوات ودفع تعويضات بقيمة 20 ألف شيكل.

كما قضت المحكمة بالسجن الفعلي لمدة خمس سنوات لكل من دافيد بوتيار وموشيه منصور، وإلزام كل منهما بدفع تعويضات بقيمة 15 ألف شيكل، فيما حكمت على أوشير إيتغاف بالسجن لمدة 22 شهرًا ودفع تعويضات بقيمة خمسة آلاف شيكل.

وكانت المحكمة قد أدانت أربعة من المتهمين بارتكاب جريمة اعتداء مشترك بقصد إلحاق إصابة جسدية خطيرة، في إطار ما يصنّفه القانون الإسرائيلي على أنه "عمل إرهابي".

وفي المقابل، أُدين إيتغاف بجريمة الاعتداء ذاتها، غير أن المحكمة برّأته من الشق المتعلق بالإرهاب في التهمة المنسوبة إليه.

وبلغ إجمالي التعويضات المالية التي فرضتها المحكمة على المدانين الخمسة لصالح موسى 80 ألف شيكل.

اعتداءات عنصرية خلال هبّة الكرامة

وكان موسى قد تعرّض لاعتداء عنصري وحشي على أيدي متطرفين يهود في بات يام، يوم 12 أيار/ مايو 2021، ما أسفر عن إصابته بجروح بالغة الخطورة، فيما وثّقت مقاطع مصوّرة الاعتداء الذي أثار موجة واسعة من الاستنكار.

وفي حديث سابق لـ"عرب 48"، في كانون الأول/ ديسمبر 2022، كشف موسى عن التداعيات النفسية والجسدية التي خلّفها الاعتداء، والصعوبات التي واجهها في العودة إلى حياته الطبيعية واستئناف عمله وحياته الاجتماعية.

وفي حزيران/ يونيو 2026، أدانت المحكمة المركزية في تل أبيب تسعة متهمين بالضلوع في الاعتداء الجماعي على موسى، معتبرة أن الهجوم نُفّذ بدوافع قومية وعنصرية.

وجاء الاعتداء في سياق هبّة الكرامة التي شهدتها البلاد في أيار/ مايو 2021، احتجاجًا على الاعتداءات الإسرائيلية في القدس والمسجد الأقصى والعدوان على قطاع غزة، وتخللتها اعتداءات عنصرية نفذها متطرفون يهود ضد مواطنين عرب وممتلكاتهم في عدد من المدن والبلدات.