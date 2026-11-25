قتل شاب إثر شجار اندلع قرب بلدة الرام شمال القدس، فيما اعتقلت الشرطة الإسرائيلية مشتبهًا به بالضلوع في الحادثة، وفتحت تحقيقا لكشف ملابساتها، بمشاركة قوات من الجيش وخبراء الأدلة الجنائية.

قتل شاب إثر شجار عنيف اندلع بالقرب من بلدة الرام شمال القدس، فجر الأربعاء، وسط شبهات بمشاركة أشخاص من سكان شرقي القدس والضفة الغربية في الحادثة.

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وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها فتحت تحقيقا في ملابسات الحادثة، مشيرة إلى أن أحد المشاركين في الشجار انهار في المكان، قبل أن يُعلن عن وفاته، وفق المعلومات الأولية.

وأضافت أن قواتها في لواء القدس اعتقلت مشتبها به بالضلوع في الحادثة، تمهيدا لإحالته إلى التحقيق في لواء "يهودا والسامرة". ومن المقرر أن تدخل قوات الشرطة وخبراء التشخيص الجنائي إلى موقع الحادثة، بمرافقة الجيش، لجمع الأدلة وفحص ملابساتها.

190 قتيلا وقتيلة في المجتمع العربي منذ مطلع العام

وبلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي 190 قتيلا وقتيلة منذ مطلع العام الجاري وحتى اليوم في حصيلة تأتي في ظل استمرار تصاعد الجرائم في البلدات العربية، التي تحصد مزيدا من الأرواح، وسط تزايد مشاعر الخوف وانعدام الأمن والأمان بين المواطنين.

وتتواصل في المقابل الانتقادات الموجهة إلى الشرطة والحكومة الإسرائيلية، على خلفية إخفاقهما في التصدي للجريمة المنظمة، والحد من انتشار السلاح غير المرخص، وملاحقة المجرمين والمتورطين في جرائم القتل وتقديمهم إلى المحاكمة.

وتحمّل قيادات عربية السلطات الإسرائيلية مسؤولية تفاقم الجريمة واستمرار نزيف الدم، في ظل غياب سياسات وإجراءات جدية وفاعلة توفر الحماية للمواطنين، وتضع حدًا لحالة الجريمة والعنف المستشرية في البلدات العربية.