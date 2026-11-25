تصوّت الكنيست، اليوم الأربعاء، بالقراءة التمهيدية على مشروع "قانون منع الأذان"، وسط تحذيرات من المساس بالحريات الدينية وتصعيد التضييق على المساجد في البلدات العربية.

تطرح الهيئة العامة للكنيست، اليوم الأربعاء، مشروع قانون يقضي بتقييد استخدام مكبرات الصوت في المساجد، والمعروف بـ"قانون منع الأذان"، للتصويت عليه بالقراءة التمهيدية، وسط تحذيرات من تصعيد سياسة التضييق على المساجد والمسّ بالحريات الدينية للمجتمع العربي.

وقال رئيس القائمة المشتركة، بروفيسور يوسف جبارين، إن مشروع القانون يشكل حلقة جديدة في مسلسل التحريض العنصري والملاحقة السياسية والدينية التي تستهدف المجتمع العربي، معتبرًا أن الادعاءات بشأن الضجيج ليست سوى ذريعة لشرعنة هذه الممارسات.

وشدّد جبارين على أن التشريع المقترح يرمي إلى تكريس سياسة التضييق على المساجد والأئمة والمساس بحرية ممارسة الشعائر الدينية، معربًا عن ثقته بأن الأغلبية البرلمانية المناهضة لمعسكر نتنياهو ستُسقط مشروع القانون.

ويأتي طرح مشروع القانون في ظل تصاعد إجراءات الشرطة الإسرائيلية بحق المساجد في البلدات العربية والمدن المختلطة، والتي تشمل فرض غرامات مالية بذريعة الضجيج.

وفي هذا السياق، كشف تحقيق استقصائي أعدّه الصحافي والمحامي يحيى أمل جبارين، ونشرته منصة "وصلة للاقتصاد والأعمال"، عن تحرير 38 مخالفة وغرامة مالية بحق مساجد في ثماني بلدات عربية ومدن مختلطة، بينها مدينة عكا.

وبحسب التحقيق، فإن هذه المخالفات جاءت بتوجيهات سياسية مباشرة من وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، وجرى تحريرها بصورة تعسفية، دون إجراء قياسات فعلية لمستوى الصوت، وخارج الساعات التي يحظر فيها القانون إحداث الضجيج.