تتهم النيابة العامة رئيس المجلس الإقليمي البطوف ونجله وآخرين بجباية نحو 1.35 مليون شيكل من شركتين تحت غطاء تقديم خدمات الحراسة، مستغلين مخاوفهما من السرقات والأضرار، وفق ادعائها.

قدّمت النيابة العامة الإسرائيلية إلى محكمة الصلح في الناصرة، اليوم الخميس، لائحة اتهام ضد رئيس المجلس الإقليمي البطوف، عاهد رحال، ونجله رضا، وزيدان خالدي، وسليمان شبلي، بالإضافة إلى شركة "أيالون لخدمات الحراسة"، التي يملكها نجل آخر لرئيس المجلس، على خلفية شبهات بجباية أموال "خاوة" تحت غطاء تقديم خدمات الحراسة.

وتنسب النيابة العامة إلى رئيس المجلس ارتكاب جرائم جباية "خاوة" في قضيتين منفصلتين، بلغ إجمالي المبالغ التي دفعتها الشركتان المعنيتان بهما نحو مليون و350 ألف شيكل.

وبحسب لائحة الاتهام، التي قدّمها المحامي باسل سعدي من النيابة العامة في لواء الشمال، فإن القضية الأولى تتعلق بموقع بناء في حي "غفعات ألونيم" بمدينة كريات آتا، حيث طالب رئيس المجلس بتولّي خدمات الحراسة في الموقع، قبل أن يطالب لاحقًا بدفعات مالية إضافية.

وادّعت النيابة أن المتهمين واصلوا مطالبة شركة المقاولات بدفع الأموال، رغم عدم توفير خدمات الحراسة المتفق عليها، مستغلين مخاوف مسؤولي الشركة من تعرض الموقع للسرقات والأضرار.

ووفقًا للائحة الاتهام، دفعت الشركة نحو 800 ألف شيكل خلال الفترة الممتدة بين عامي 2023 و2026.

أما القضية الثانية، فتتعلق بتقديم خدمات حراسة في مواقع لإنشاء منظومات للطاقة الشمسية في عين حرود ومعوز حاييم وبيت هشيتاه.

وزعمت النيابة أن رئيس المجلس اجتمع بممثلي شركة الطاقة في مكاتب المجلس، عقب تعرض عدد من مواقعها لسرقات واقتحامات، وطالبهم بزيادة قيمة الدفعات الشهرية وتقاسم تكاليف الأضرار المستقبلية مع شركة الحراسة.

وبحسب لائحة الاتهام، أشار رئيس المجلس خلال اللقاء إلى حالة زبون سابق أنهى تعاقده مع شركة الحراسة، رغم تحذيره، وتكبّد لاحقًا أضرارًا بقيمة ثلاثة ملايين شيكل.

وادّعت النيابة أن شركة الطاقة واصلت دفع الأموال خشية تعرض مواقعها لمزيد من السرقات والأضرار، رغم عدم توفير خدمات الحراسة المتفق عليها، إذ بلغ إجمالي المبالغ التي دفعتها نحو 550 ألف شيكل.

وأقرّت النيابة العامة، في طلب التوقيف الذي قدّمته إلى المحكمة، بأن لائحة الاتهام لا تتضمن تفاصيل بشأن تهديدات صريحة وجّهها المتهمون إلى الشركتين، غير أنها ادّعت أن المتهمين كانوا على دراية بالضائقة التي تواجهها الشركتان واستغلوها لجباية مبالغ مالية كبيرة، بصورة منظمة ومخطط لها وعلى مدى فترة طويلة.