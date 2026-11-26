تتهم النيابة العامة الإسرائيلية شابًا من كوكب أبو الهيجاء بالتخطيط لتنفيذ هجومين ضد عناصر في "حرس الحدود" والجيش الإسرائيلي، على خلفية ما وصفته بتماهيه مع تنظيم "داعش".

قدّمت النيابة العامة الإسرائيلية إلى المحكمة المركزية في حيفا، لائحة اتهام ضد الشاب أحمد منصور (23 عامًا) من قرية كوكب أبو الهيجاء، نسبت إليه فيها التخطيط لتنفيذ هجومين ضد عناصر أمن إسرائيليين، على خلفية ما قالت إنه تماهيه مع تنظيم "داعش".

وتنسب النيابة العامة إلى منصور تهمة التحضير لارتكاب عمل إرهابي يتمثل في القتل في ظروف مشددة.

وبحسب لائحة الاتهام، التي قدّمتها المحامية شيكما نحمياس من النيابة العامة في لواء حيفا، فإن المتهم خطّط لاستهداف عنصر في قوات الاحتياط التابعة لحرس الحدود الإسرائيلي، من أبناء قريته، والاستيلاء على سلاحه.

وادّعت النيابة أن منصور أجرى عمليات مراقبة متكررة للعنصر الذي تربطه به معرفة سابقة، قبل أن يعدل عن تنفيذ مخططه.

وفي بند آخر من لائحة الاتهام، نسبت النيابة العامة إلى منصور التخطيط لاستهداف جنود في الجيش الإسرائيلي في منطقة الجليل.

وزعمت النيابة أن دوافع المتهم ارتبطت بمواقفه الإيديولوجية، إلى جانب اعتقاده بأن أراضي كانت مملوكة لعائلته أقيمت عليها بلدة إسرائيلية.

كما ادّعت أن الشاب أجرى عمليات مراقبة في إطار التحضير لتنفيذ مخططه، الذي لم يخرج إلى حيّز التنفيذ.