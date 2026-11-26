اعتقلت أجهزة الأمن الإسرائيلية الشيخ إسعيد ستاوي من المغار، المعروف بمواقفه الرافضة للفتنة الطائفية ومصادرة الأراضي، فيما استنكرت لجنة التواصل الدرزية اعتقاله، وطالبت بالإفراج الفوري عنه.

اعتقلت أجهزة الأمن الإسرائيلية الشيخ إسعيد ستاوي، من مدينة المغار، منذ أيام، وفق ما أفادت لجنة التواصل الدرزية، التي أدانت اعتقاله وطالبت بالإفراج الفوري عنه، معتبرة أن الخطوة تندرج ضمن سياسة كمّ الأفواه والتضييق على حرية الرأي والتعبير.

وقالت اللجنة، في بيان صادر عنها، إن اعتقال أحد مشايخ الطائفة المعروفية على خلفية مواقفه وآرائه في مختلف القضايا يشكّل تجاوزًا لخط أحمر، بالنظر إلى المكانة المعنوية والرمزية التي يحظى بها رجال الدين في أوساط أبناء الطائفة.

وحذّرت اللجنة من خطورة الاعتقال وتداعياته، معتبرة أنه يمسّ بكرامة الطائفة المعروفية، ويدقّ ناقوس الخطر إزاء المساس بحرية التعبير عن المواقف والآراء.

ودعت لجنة التواصل الدرزية أبناء الطائفة إلى التحرّك الفوري والمطالبة بالإفراج عن الشيخ ستاوي دون تأخير.

ولم يتضمّن بيان اللجنة تفاصيل بشأن ملابسات الاعتقال أو الشبهات المنسوبة إلى الشيخ ستاوي.

ويُعرف الشيخ إسعيد ستاوي، وهو من مشايخ الطائفة المعروفية في المغار، بمواقفه الرافضة للفتنة الطائفية والداعية إلى الحفاظ على النسيج الاجتماعي، إلى جانب مشاركته في النشاطات الاحتجاجية ضد مصادرة أراضي المواطنين العرب.

وكان ستاوي قد شارك، في 27 كانون الثاني/ يناير 2026، في تظاهرة احتجاجية عند مفرق شفاعمرو، ضد مخطط مصادرة الأراضي لصالح توسعة شارع 6، مؤكدًا تمسّك الأهالي بأراضيهم ورفض التنازل عنها، ومطالبًا بتعويض أصحاب الأراضي بأراضٍ بديلة.