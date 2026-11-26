انتخبت كتلة جفرا - التجمع الطلابي في جامعة تل أبيب هيئاتها، في اجتماع سنوي تناول استعراض أعمال الكتلة خلال العام المنصرم، ومناقشة التحديات التي تواجه الطلاب العرب داخل الحرم الجامعي ومتابعة خطة العمل ووضع برنامج سنوي للنشاطات.

عقدت كتلة جفرا – التجمّع الطلابي في جامعة تل أبيب/ الشيخ مونّس، الأربعاء، اجتماعها السنوي بمشاركة واسعة من أعضاء الكادر الطلابي.

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وتناول الاجتماع استعراض أعمال الكتلة خلال العام المنصرم، ومناقشة التحديات التي تواجه الطلاب العرب الفلسطينيين داخل الحرم الجامعي، ومتابعة خطة العمل، ووضع برنامج سنوي للنشاطات.

وافتتحت الاجتماع، سكرتيرة الحركة الطلابية جفرا، منى طه، مستعرضةً أبرز إنجازات الكتلة في السنة الماضية، ومؤكدة أهمية استمرار العمل الطلابي الوطني في هذه المرحلة المفصلية، في ظل التضييقات والملاحقات المتواصلة بحق الطلاب والحركات الطلابية الفلسطينية.

وأضافت أن الاجتماع يشكّل محطةً مهمةً لتجديد الالتزام بالعمل الطلابي الوطني وتنظيم نشاط الكتلة في جامعة تل أبيب، مشددةً على ضرورة تعزيز الحضور الطلابي الوطني الواعي، وعلى دور السكرتاريا المنتخبة في تمثيل الطلاب العرب والدفاع عن قضاياهم وحقهم في التعبير والتنظيم، في مواجهة التضييقات المتصاعدة.

واختُتم الاجتماع بانتخاب سكرتاريا جديدة لقيادة العمل في المرحلة المقبلة، مكوّنة من: سما جبارين، بيسان بدارنة، ناجي العلي أبو شحادة، صادق جبارة، ريم أحمود، ملك عبد الله، حنين حسن، وديع زعاترة، سارة حسن، فادي زرعيني ووسيم عواودة. كما انتُخب وسيم عواودة سكرتيرًا لجفرا للعام الدراسي المقبل.

وفي كلمته، شكر السكرتير المنتخب وسيم عواودة أعضاء الكادر على الثقة الممنوحة له، مؤكدًا التزامه بمواصلة العمل الجماعي وتعزيز دور جفرا بصفتها حركةً طلابيةً وطنيةً ديمقراطيةً تخدم قضايا الطلاب العرب داخل الحرم الجامعي.