التماس لجمعية "امرأة لامرأة - مركز نسوي حيفا" إلى المحكمة ضد بلدية حيفا في أعقاب إلغائها الدعم المالي المخصص للجمعية لعام 2026، وذلك في قرار اتخذ في 13 أكتوبر ولم تعلم به الجمعية سوى في 18 من الشهر نفسه.

قدّمت جمعية "امرأة لامرأة – مركز نسوي حيفا"، الثلاثاء، التماسًا إلى المحكمة المركزية في المدينة ضد قرار بلدية حيفا إلغاء الدعم المالي المخصص للجمعية لعام 2026، التي تحصل عليه سنويًا منذ عام 1994.

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وجاء في الالتماس، أن قرار البلدية اتُّخذ من دون مسوّغ قانوني، وبتجاوز للصلاحيات، وفي إجراء خاطف، دون جلسة استماع وبلا منح الجمعية فرصة للرد على الادعاءات الموجهة إليها، وأن هدفه الوحيد هو المسّ بحرية التعبير.

واتخذ المجلس البلدي القرار في 13 تشرين الأول/ أكتوبر 2026 بناءً على توصيات اللجنة المهنية للدعم واللجنة الفرعية للدعم في البلدية. أما الجمعية فلم تعلم به إلا في 18 من الشهر نفسه، حين وصلتها رسالة من البلدية تبلغها بإلغاء الدعم كأمر واقع.

"تجاوز حدود حرية التعبير المشروعة"

وأوضحت البلدية في رسالتها أن قرارها جاء "لإسكات تصريحات ترى أنها غير مشروعة". فقد اعتبرت أن تقديم اللقاء مع بروفيسورة عماليا سعار حول كتابها الجديد "إيلِم" (الخَرَس)، وعنوانه الفرعي "الآلية الثقافية التي تمنع الإسرائيليين من الاعتراف بعنف دولتهم ومقاومته"، تمهيدًا لمؤتمر بعنوان "تعزيز السلام النسوي في زمن الفاشية والإبادة الجماعية"، إلى جانب عبارة الجمعية "حتى في هذه الأيام الصعبة، نرفض دفن رؤوسنا في الرمال ونواصل النضال ضد الفاشية"، "يتجاوز ظاهريًا إطار حرية التعبير المشروعة".

وبحسب الالتماس، فإن ذلك يدل على أن القرار نابع بالكامل من إسكات آراء وتصريحات قانونية تخرج عن التيار السائد.

مطالب الالتماس

وقالت المحامية سوسن زهر التي تمثل الجمعية من قبل صندوق المدافعين عن حقوق الإنسان، إن القرار اتُّخذ من دون إشعار مسبق، وبلا منح حق الادعاء، ودون إتاحة الاطلاع على المواد ذات الصلة. وأضافت أنه اتُّخذ بتجاوز للصلاحية وعلى أساس مسوّغ غير قانوني، وبدافع اعتبارات غريبة تتعلق بمضمون التعبير. كما رأت أنه يمسّ بحرية التعبير والحرية الأكاديمية وحرية التنظيم ومبدأ المساواة، وأنه يفتقر إلى المعقولية والتناسب.

وطلبت المحامية زهر من المحكمة إلزام البلدية بتقديم مبررات لعدم تراجعها عن القرار، وإقرار الدعم لعام 2026. وطلبت، كبديل، أن تحتفظ البلدية بمبلغ الدعم وتدير إجراءً سليمًا في مسألة إلغائه. كما طالبت بتسليم الجمعية محاضر الهيئات المُوصية والمجلس البلدي والمواد التي كانت بحوزتها.

جلسة عاجلة في 7 كانون الأول

حدّدت قاضية المحكمة المركزية في حيفا، ميخال برلينر ليفي، جلسة عاجلة للنظر في الالتماس يوم الإثنين 7 كانون الأول/ ديسمبر 2026. وألمحت القاضية في قرارها إلى إمكانية أن يتوصل الطرفان، قبل موعد الجلسة، إلى تفاهمات بشأن تحويل الدعم إلى الجمعية.

وقالت جمعية "امرأة لامرأة" في بيان: "هذا القرار استمرار لنهج ملاحقة سياسية ضدنا من قبل البلدية وجهات يمينية، في إطار توجّه أوسع لإسكات الآراء المخالفة وردع النشاط السياسي النقدي. لا ننوي الاستسلام، وسنواصل النضال من أجل حرية التعبير ومن أجل نسوية تعارض الحروب وتدعم حرية جميع النساء والناس ومساواتهم".