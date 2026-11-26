قتل كمال محمد زبارقة، صباح الخميس، إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار داخل مركبته في مدينة قلنسوة بالمثلث الجنوبي، حيث أُعلن عن وفاته في المكان متأثرا بإصابته، وفق ما أفادت به مصادر طبية.

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وقالت الشرطة إن بلاغا ورد حول العثور على رجل مصاب بالرصاص داخل مركبة في المدينة، وعلى إثره وصلت قوات من مركز شرطة الطيبة، التابع للواء المركز، إلى الموقع وشرعت في التحقيق بملابسات الجريمة.

المرحوم كمال محمد زبارقة

وأضافت أن قواتها باشرت عمليات تمشيط وبحث عن المشتبهين بالضلوع في إطلاق النار، مشيرة إلى أن خلفية الحادث جنائية، من دون الإعلان عن اعتقال أي مشتبه به حتى الآن.