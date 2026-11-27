الشرطة الإسرائيلية تشتبه بتنفيذ الدهس بكفر قاسم بدافع قومي وعنصري، بعد استبعادها ذلك سابقا، ومددت المحكمة اعتقال السائق اليهودي خمسة أيام بتهم محاولة التسبب بالموت، بظلّ تأكيد سلامة قواه العقلية.

تشتبه الشرطة في أن السائق اليهودي الذي دهس عددا من الأهالي في كفر قاسم، الأسبوع الماضي، أقدم على فعلته بدافع قوميّ وعنصريّ، وذلك وفق ما سمحت محكمة الصلح في بيتح تكفا بالنشر، اليوم الجمعة.

ومدّدت المحكمة اعتقال المشتبه به، لمدة خمسة أيام.

وتنسب الشرطة إلى السائق تُهم محاولة التسبب في الموت، والفرار من موقع الحادث من دون تقديم المساعدة، والاعتداء، وإلحاق أذى جسيم.

وكان قد فُرض أمر حظر نشر على جميع التفاصيل المتعلقة بالتحقيق، إلا أنه جرى تخفيفه.

جانب من هجوم الدهس الذي نفّذه مستوطن في كفر قاسم، ما أسفر عن إصابة عدة أشخاص، بينهم 3 نساء.



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وخلال الأسبوع الجاري، مددت المحكمة المركزية في اللد اعتقاله لمدة خمسة أيام، وذلك عقب استئناف تقدّم به محاميه ضد قرار محكمة الصلح في بيتح تكفا، التي كانت قد مددت اعتقاله مجددا لسبعة أيام.

وأشار القاضي أورن بوعز، استنادا إلى تقييم نفسي حديث، إلى أن إدراك المشتبه به للواقع سليم، خلافا لادعاء محاميه الذي زعم أنه يعاني من اضطراب نفسي.

وأسفر الدهس عن إصابة ثمانية أشخاص في عدة مواقع داخل كفر قاسم، من بينهم شخص أُصيب بجراح خطيرة، وآخر وُصفت حالته بالمتوسطة، فيما وُصفت إصابات البقية بالطفيفة.

ووفقا لتسجيلات مصوّرة ومصادر في الشرطة، فقد قاد السائق مركبته "بتهوّر" في 3 مواقع مختلفة على الأقل داخل المنطقة الصناعية بالمدينة.

وعقب الدهس، لاذ السائق اليهودي بالفرار من المكان، قبل أن تتمكن الشرطة لاحقا من إلقاء القبض عليه بالقرب من مدينة الطيرة.

يأتي ذلك فيما كانت الشرطة قد سارعت بعيد الدهس مباشرة إلى استبعاد تنفيذ هجوم إرهابي تلقائيا في البداية.

وكان رئيس اللجنة الشعبية، سائد عيسى، قد أكد لـ"عرب 48" عند وقوع الاعتداء أن ما جرى "ليس حادث دهس، بل عمل إرهابي"، مشددا على تعمّد السائق استهداف المواطنين، ومحمّلا التحريض الإسرائيلي المتواصل ضد المجتمع العربي مسؤولية تهيئة الأجواء لمثل هذه الاعتداءات.

من جانبه، رفض رئيس البلدية حصر تفسير الاعتداء بقيادة السائق تحت تأثير المخدرات، وهي الرواية التي نقلها آنذاك عن الشرطة، مشددًا على أن التسجيلات المصورة تثير احتمالات أخرى، وربط ما جرى بالتحريض ضد المجتمع العربي ونوابه.

وفي شهادة سابقة لـ"عرب 48"، روى محمد بدير أنه وشقيقه لاحقا السائق بعد دهسه نساء قرب قاعة أفراح، وأنه اصطدم بمركبتهما وواصل الفرار. وقال إن التسجيلات أظهرت انحراف السائق عمدًا نحو أشخاص على جانب الطريق، متسائلًا: "كيف يكون هذا حادث طرق؟".