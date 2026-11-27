تظاهر العشرات من أهالي الطيرة الجمعة أمام مركز الشرطة احتجاجا على تفشي الجريمة المنظمة وتواطؤ السلطات الإسرائيلية معها، رافعين الأعلام السوداء. وتأتي الوقفة مع ارتفاع حصيلة قتلى المجتمع العربي منذ مطلع العام إلى 194 ضحية.

تظاهر العشرات من أهالي مدينة الطيرة، اليوم الجمعة، أمام مركز الشرطة، احتجاجا على تفشي الجريمة المنظمة، وتواطؤ الشرطة والسلطات الإسرائيلية مع الجريمة المنظمة.

ونُظِّمت الوقفة الاحتجاجية من قِبل اللجنة الشعبية في المدينة، فيما تعهدت اللجنة باستمرار وتواصل النضال الشعبي ضد الجريمة المنظمة، وتواطؤ السلطات الرسمية.

جانب من المشاركات في الوقفة الاحتجاجية ("عرب 48")

ورفع المشاركون الأعلام السوداء حدادا على أرواح القتلى بسبب الجريمة، ولافتات حملت شعارات تطالب بوقف الجريمة المنظمة، وعدم التواطؤ معها.

("عرب 48")

وكُتبت على بعض اللافتات عبارات من قبيل: "بكفي دم، بدنا نعيش"، و" نطالب الأمان"، و"لسنا آمنين... نريد حلولا"، و"بكفي شبابنا بتموت".

("عرب 48")

وقال عضو اللجنة الشعبية في مدينة الطيرة، حسني سلطاني لـ"عرب 48": "خلال الأسابيع الأخيرة، تحوّلت الطيرة إلى مدينة منكوبة في ظل جرائم القتل التي تُرتَكب وتحصد أرواح المواطنين، وباتت مدينتنا حزينة في ظل ما يحصل، ومن هنا أتوجه إلى أهالي بلدنا، بأن نتقرب من بعضنا، ونبني مجتمعا آمنا".

عضو اللجنة الشعبية في مدينة الطيرة، حسني سلطاني لـ"عرب 48": "خلال الأسابيع الأخيرة، تحوّلت الطيرة إلى مدينة منكوبة في ظل جرائم القتل التي تُرتَكب وتحصد أرواح المواطنين".



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وأشارت عضو اللجنة الشعبية في مدينة الطيرة، كرامة عراقي إلى ما تعيشه المدينة خلال الأسابيع الماضية، وقالت: "نعيش حالة غضب واستنزاف عاطفي واجتماعي ونفسي، وقد خرجنا اليوم لنعبّر عن غضبنا، ونعلي صوتنا في ظل انتشار الجريمة".

عضو اللجنة الشعبية في الطيرة، كرامة عراقي، تتحدّث عن تفشّي الجريمة في المدينة، وما تسببه من استنزاف للأهالي.



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وشدد النائب عن القائمة المشتركة، بكر عواودة على أهمية العمل الشعبي، وقال: "بالتوازي مع العمل السياسي، يجب أن يكون هناك عمل شعبي متواصل، وكل التحية إلى أهالي مدينة الطيرة الذين خرجوا ضد تفشّي الجريمة، وهذا ما يجب أن يحصل في كل بلدة، ونحن نتوقع انخفاض الجريمة مع تغيير الحكومة الحالية التي أعطت الضوء الأخضر للجريمة، حتى تنتشر".

النائب عن القائمة المشتركة، بكر عواودة، يشدّد خلال مشاركته في تظاهرة ضدّ الجريمة في الطيرة على أهمية العمل الشعبي، وقال إنه "بالتوازي مع العمل السياسي، يجب أن يكون هناك عمل شعبي متواصل".



للتفاصيل: https://t.co/EN07ndnbfs pic.twitter.com/iYorCcTlr0 — موقع عرب 48 (@arab48website) November 27, 2026

وقالت النائب عن القائمة المشتركة د. نهاية وشاحي لـ"عرب 48": "نقف ضد سفك الدماء التي تحصل في مجتمعنا وجرائم القتل البشعة ضد المواطنين، وما تمارسه عصابات الإجرام تخطّى كل الخطوط، وبات الجميع مهدَّدا ومستهدَفا".

النائب عن القائمة المشتركة د. نهاية وشاحي لـ"عرب 48": "ما تمارسه عصابات الإجرام تخطّى كل الخطوط، وبات الجميع مهدَّدا ومستهدَفا".



للتفاصيل: https://t.co/EN07ndmDpU pic.twitter.com/YMZwzHBBwd — موقع عرب 48 (@arab48website) November 27, 2026

وعن استهداف النساء، شدّدت وشاحي على أن "المرأة تعاني بشكل مضاعف في ظل الجريمة، فهي الزوجة والأم والأخت في حال كانت قريبة من ضحية ما، وفي حال كانت هي الضحية فهي المحور؛ لذلك يجب حماية المجتمع، ووظيفة الشرطة هي جمع الأسلحة، وفرض العقوبات على المجرمين".

وقال أحمد قشوع من اللجنة الشعبية في الطيرة لـ"عرب 48"، إن "الحراك اليوم في الطيرة هو لرفض الجريمة، ويجب أن يكون هناك (احتجاج) في كل بلدة ومدينة تُرتكَب فيها جريمة، وهذه المظاهرة هي البداية، وسنستمر في النضال ضد الجريمة المنظمة التي تفتك بمجتمعنا".

عضو اللجنة الشعبية في الطيرة أحمد قشوع، يتحدّث خلال التظاهرة الاحتجاجية ضد الجريمة. pic.twitter.com/uIRVPCtObc — موقع عرب 48 (@arab48website) November 27, 2026

وقال النائب عن القائمة المشتركة، حسن النصاصرة لـ"عرب 48": "نقف إلى جانب أهلنا في الطيرة ضد الجريمة، ومع أهلنا في مختلف البلدات العربية التي تعاني من الجريمة المنظمة، فمجتمعنا يريد الحياة لا الموت، ونحن هنا لنؤكد أن السلطات الإسرائيلية تستهر بمجتمعنا وأبنائه، ويجب أن يتوقف كل هذا العبث بحياة المواطن العربي".

تظاهرة الطيرة ضد الجريمة | النائب عن القائمة المشتركة، حسن النصاصرة: "مجتمعنا يريد الحياة لا الموت، ونحن هنا لنؤكد أن السلطات الإسرائيلية تستهر بمجتمعنا وأبنائه، ويجب أن يتوقف كل هذا العبث بحياة المواطن العربي".



للتفاصيل: https://t.co/EN07ndnbfs pic.twitter.com/YbonHHDKh2 — موقع عرب 48 (@arab48website) November 27, 2026

يأتي ذلك فيما وصلت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي إلى 194 قتيلا، بينهم 17 امرأة، منذ مطلع العام الجاري وحتى اليوم، في ظل استمرار تصاعد الجريمة في البلدات العربية، وما تخلّفه من خسائر متواصلة في الأرواح، وسط تنامي مشاعر الخوف وانعدام الأمن بين المواطنين.

("عرب 48")

وتتواصل الانتقادات الموجهة إلى الشرطة والحكومة الإسرائيلية، على خلفية ما يوصف بإخفاقهما في مواجهة الجريمة المنظمة، والحد من انتشار السلاح غير المرخص، وملاحقة المتورطين في جرائم القتل وتقديمهم إلى المحاكمة.

("عرب 48")

وتحمل قيادات عربية السلطات الإسرائيلية مسؤولية تفاقم الجريمة واستمرار نزيف الدم، في ظل غياب خطوات جدية وفاعلة من شأنها توفير الحماية للمواطنين.