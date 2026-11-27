نقل 10 أشخاص لتلقي علاج وقائي ضد داء الكلب إثر مخالطتهم كلبا مصابا في مدينة المغار، ودعت وزارة الصحة كل من اقترب منه أو من حيوانات أخرى لامسته التوجه فورا لتلقي العلاج في مكتبها بطبرية أو في المستشفيات.

تلقت وزارة الصحة الإسرائيلية، الجمعة، بلاغا عن كلب منزلي أبيض اللون مصاب بداء الكلب في مدينة المغار، وأعلنت عن نقل 10 أشخاص لتلقي العلاج إثر مخالطتهم له.

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وأفيد بأنه جرى نقل الأشخاص لتلقي علاج وقائي ضد داء الكلب، فيما لا يزال التحقيق الوبائي مستمرا.

ودعت وزارة الصحة كل من اقترب وخالط الكلب أو الحيوانات التي لامسها في المنطقة خلال الفترة من 11 وحتى 25 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، إلى التوجه بشكل عاجل إلى مكتب الصحة في طبرية أو إلى مكتب الصحة الأقرب إلى مكان سكنه، لتقييم الحاجة إلى تلقي علاج وقائي ضد داء الكلب، مشيرة إلى عدم الحاجة إلى تحديد موعد مسبق. كما دعت إلى التوجه لغرفة الطوارئ في المستشفيات بعد ساعات العمل الرسمية وخلال عطلات نهاية الأسبوع.

وطلبت من أهالي الأطفال الذين تواجدوا في المنطقة، الاستفسار منهم عما إذا كانوا قد خالطوا الكلب أو حيوانات ضالة، والتوجه إلى مكتب الصحة عند الضرورة.

وقالت في بيانها "على أصحاب الحيوانات الأليفة التي خالطت الكلب المصاب، أو يحتمل أنها خالطته، التوجه إلى الطبيب البيطري التابع للسلطة المحلية للحصول على تعليمات بشأن العلاج".

ويستدل من توصيات وزارة الصحة المعمول بها، أنه "في حال التعرض لعضة أو خدش من حيوان، يجب غسل المكان فورا بالماء والصابون لمدة نحو 15 دقيقة، وتعقيمه، والتوجه بأسرع وقت إلى مكتب الصحة لتقييم الحاجة إلى تلقي علاج وقائي ضد داء الكلب، من دون الحاجة إلى تحديد موعد مسبق".