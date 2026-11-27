اعتقلت الشرطة ستة عاملين وعاملات في مؤسسة داخلية بالنقب، بشبهة ارتكاب اعتداءات خطيرة بحق قاصرين يقيمون فيها، وذلك في أعقاب تحقيق سري استمر عدة أسابيع.

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية ستة عاملين وعاملات في مؤسسة داخلية بإحدى بلدات النقب، جنوبي البلاد، بشبهة ارتكاب اعتداءات وأعمال عنف خطيرة بحق قاصرين يقيمون فيها.

وجاءت الاعتقالات، بحسب بيان صادر عن الشرطة، في أعقاب تحقيق سري أجرته محطة للشرطة في بلدة عرعرة النقب على مدار الأسابيع الأخيرة، في إطار قضية أطلقت عليها اسم "كاسرات الصمت"، إثر شبهات بتعرض قاصرين في المؤسسة لاعتداءات خطيرة.

وفي إطار التحقيق، نفذت قوات من الشرطة، بالتعاون مع عناصر من "الحرس الوطني" التابع لـ"حرس الحدود"، حملة اعتقالات خلال الأسبوع الجاري، طالت ستة من أفراد طاقم المؤسسة.

وأُحيل المشتبه بهم إلى التحقيق في محطة الشرطة، قبل عرضهم على محكمة الصلح في بئر السبع، التي استجابت لطلبات الشرطة بتمديد اعتقالهم.

وقررت المحكمة تمديد اعتقال أربعة من المشتبه بهم لغاية يوم الإثنين المقبل، 30 تشرين الثاني/ نوفمبر، فيما مددت اعتقال المشتبه بهما الآخرين لغاية يوم الأحد المقبل.

ولم تكشف الشرطة في بيانها عن اسم المؤسسة أو البلدة التي تقع فيها، كما لم توضح طبيعة الاعتداءات المنسوبة إلى المشتبه بهم.

وقالت الشرطة إنها تنظر بخطورة بالغة إلى الاعتداءات على القاصرين والأشخاص العاجزين عن حماية أنفسهم، خصوصًا داخل المؤسسات التي يُفترض أن توفر لهم الحماية والأمان، مؤكدة أنها ستواصل العمل ضد المشتبه بضلوعهم في مثل هذه الاعتداءات.