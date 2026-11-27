أصيبت شابة (19 عامًا) بجروح خطيرة وغير مستقرة، فجر اليوم الجمعة، إثر تعرضها لاعتداء في مدينة بئر السبع بمنطقة النقب، جنوبي البلاد.

من المكان في بئر السبع، فجراليوم (تصوير "نجمة داود الحمراء")

أصيبت شابة (19 عامًا) بجروح خطيرة، فجر اليوم الجمعة، إثر تعرضها لاعتداء في مدينة بئر السبع، بمنطقة النقب، جنوبي البلاد.

وأفادت طواقم الإسعاف بأنها تلقت بلاغًا عند الساعة 03:15 فجرًا، حول إصابة شابة في حادثة عنف في المدينة.

وقدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية للمصابة، التي عانت من جروح نافذة في جسدها، قبل نقلها بسيارة إسعاف للعناية المكثفة إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع، لاستكمال العلاج.

وقال المضمدان محمود قسوم ويائير روزوليو، من طواقم الإسعاف، إنهما لدى وصولهما إلى المكان وجدا الشابة ملقاة على الشارع وهي تعاني من اضطراب في الوعي وجروح نافذة.

وأضافا أنهما قدما العلاج الأولي للمصابة في المكان، ونقلاها إلى المستشفى وهي بحالة خطيرة وغير مستقرة.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادثة وخلفيتها والتي لم تتضح بعد.