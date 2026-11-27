وقفة احتجاجية وإضاءة مشاعل بمشاركة العشرات من أهالي سخنين والمنطقة، تنديدا بالجريمة المستفحلة في المدينة والمجتمع العربي وتواطؤ الشرطة والسلطات الإسرائيلية.

من الوقفة الاحتجاجية في سخنين

شارك العشرات من أهالي سخنين والمنطقة، مساء الجمعة، في وقفة احتجاجية بالمدينة تنديدا بالجريمة المستفحلة وانعدام الأمن والأمان في ظل تواطؤ الشرطة والسلطات الإسرائيلية.

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ورفع المشاركون في الوقفة لافتات منددة بالجريمة وأخرى مطالبة الشرطة بتحمل مسؤولياتها، إذ كتب على بعض منها: "أوقفوا حرب الجريمة"، "يا حامل السلاح دم أولادنا مش مباح"، "الحكومة والشرطة شركاء في الجريمة"، "حاربوا الإجرام واجمعوا السلاح".

كما أضاء المشاركون مشاعل خلال الوقفة الاحتجاجية.

وتأتي هذه الوقفة إثر استفحال جرائم إطلاق النار في سخنين في الآونة الأخيرة، والتي أسفرت عن إصابات وأضرار في الممتلكات والمنازل والمحال التجارية.

وبلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي هذا العام، 194 قتيلا بينهم 17 امرأة، فيما تتواصل الانتقادات الموجهة إلى الشرطة والحكومة الإسرائيلية، على خلفية ما يوصف بإخفاقهما في مواجهة الجريمة المنظمة، والحد من انتشار السلاح غير المرخص، وملاحقة المتورطين في جرائم القتل وتقديمهم إلى المحاكمة.

وتحمل قيادات عربية السلطات الإسرائيلية مسؤولية تفاقم الجريمة واستمرار نزيف الدم، في ظل غياب خطوات جدية وفاعلة من شأنها توفير الحماية للمواطنين، والحد من مظاهر العنف والجريمة المستشرية في البلدات العربية.