زيارة تضامنية للصحافي سعيد حسنين من قبل نشطاء وصحافيين والنائبين مها كركبي صباح وبكر عواودة بعد إدانته بكافة بنود لائحة الاتهام المقدمة ضده، وذلك تعبيرا عن مساندتهم له ورفضا لملاحقة الصحافيين وتقييد حرية العمل الصحافي والتعبير عن الرأي.

زار وفد من الصحافيين والناشطين بمشاركة النائبين بكر عواودة ود. مها كركبي صباح، منزل الصحافي سعيد حسنين في مدينة شفاعمرو، تعبيرا عن مساندتهم له ورفضا لملاحقة الصحافيين وتقييد حرية العمل الصحافي والإعلامي والتعبير عن الرأي.

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وجاءت هذه الزيارة عقب إدانة الصحافي حسنين (63 عامًا)، بجميع بنود لائحة الاتهام المقدمة ضده، على خلفية تصريحات ومقابلة إعلامية أجراها مع قناة "الأقصى" في شباط/ فبراير 2025. ومن المقرر أن تعقد المحكمة جلسة في 18 شباط/ فبراير المقبل للاستماع إلى المرافعات بشأن العقوبة، قبل إصدار الحكم النهائي.

الصحافي سعيد حسنين (على اليسار)

وأكد المشاركون أن التضامن مع حسنين يتجاوز الدعم الشخصي، ليشكل موقفًا دفاعيًا عن حرية الصحافة وحق الصحافيين في ممارسة عملهم المهني من دون ملاحقة أو ترهيب.

وقال النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، بكر عواودة، في حديث لـ"عرب 48"، إن "مساندة حسنين تأتي في سياق الدفاع عن حرية التعبير والصحافة"، مضيفا أن "ما يواجهه المجتمع العربي في إسرائيل من تضييق على حرية الرأي يثير مخاوف جدية بشأن مستقبل الحريات الديمقراطية".

قال النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، بكر عواودة، في حديث لـ"عرب 48"، إن "مساندة حسنين تأتي في سياق الدفاع عن حرية التعبير والصحافة"، مضيفا أن "ما يواجهه المجتمع العربي في إسرائيل من تضييق على حرية الرأي يثير مخاوف جدية بشأن مستقبل الحريات الديمقراطية". pic.twitter.com/OkH64LbZZS — موقع عرب 48 (@arab48website) November 27, 2026

وأشار إلى أنه تابع تصريحات حسنين، لكنه يرى أن التعامل معه قضائيًا على خلفية مقابلة تلفزيونية أجراها بصفته محللًا صحافيًا يطرح تساؤلات جدية حول حدود حرية العمل الإعلامي. وقارن بين التعامل مع الصحافيين العرب والصحافيين اليهود، مشيرًا إلى وجود تصريحات لمحللين وسياسيين يهود لا تلقى التعامل نفسه.

وأضاف "التضامن مع حسنين يشكل موقفًا في مواجهة العنصرية ومحاولات تقليص المساحة الديمقراطية"، داعيًا إلى وقفة شعبية ومجتمعية في مواجهة موجات الفاشية.

من جانبه، قال الصحافي رشاد عمري، أحد المبادرين إلى تنظيم الزيارة، لـ"عرب 48"، إن "المبادرة جاءت بمشاركة صحافيين وناشطين للتعبير عن مساندتهم لحسنين، الذي يواجه إجراءات قضائية على خلفية مقابلة تلفزيونية".

قال الصحافي رشاد عمري، أحد المبادرين إلى تنظيم الزيارة، لـ"عرب 48"، إن "الزيارة تحمل رسالة إلى الإعلام الإسرائيلي والجهات القضائية مفادها بأن الصحافيين لن يتخلوا عن زملائهم، وسيواصلون الدفاع عن حرية التعبير رغم محاولات التخويف والترهيب". وأعرب عن أمله في أن تتوسع المبادرات… pic.twitter.com/0xnffSGgyE — موقع عرب 48 (@arab48website) November 27, 2026

وشدد على ضرورة وقوف الصحافيين وأصحاب الأقلام الحرة إلى جانب زملائهم، مشيرًا إلى أن ملاحقة الصحافيين ومن بينهم سعيد حسنين وعبد أبو شحادة، تستدعي موقفًا جماعيًا واضحًا من الجسم الصحافي والمجتمع.

وقال إن "الزيارة تحمل رسالة إلى الإعلام الإسرائيلي والجهات القضائية مفادها بأن الصحافيين لن يتخلوا عن زملائهم، وسيواصلون الدفاع عن حرية التعبير رغم محاولات التخويف والترهيب". وأعرب عن أمله في أن تتوسع المبادرات التضامنية لتشمل عائلات معتقلي هبة الكرامة، التي تواجه ظروفًا صعبة وتحتاج إلى الدعم والمساندة.

وأكدت النائبة عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، مها كركبي صباح، في حديث لـ"عرب 48"، أن مشاركتها في الزيارة تنطلق من مسؤولية إنسانية ومجتمعية، إلى جانب دورها السياسي والبرلماني، مشيرة إلى أن حسنين شخصية معروفة في بلدته، وله حضور اجتماعي وإنساني ومواقف مساندة للآخرين.

تحدثت النائبة عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، مها كركبي صباح، في حديث لـ"عرب 48"، عن مسؤوليتها في إيصال أصوات الذين يتعرضون لمحاولات إسكات، وفي مقدمتهم الصحافيون الذين يواجهون الملاحقات، مؤكدة ضرورة التصدي لحملات الترهيب والإخراس والحفاظ على المشروع السياسي… pic.twitter.com/EHUbCjwdZn — موقع عرب 48 (@arab48website) November 27, 2026

وشددت على أن التضامن والدعم يشكلان عنصرًا أساسيًا في تعزيز صمود المجتمع العربي، إلا أنها أكدت أن المواقف التضامنية وحدها لا تكفي، بل ينبغي ترجمتها إلى خطوات سياسية وبرلمانية عملية تنقل مطالب الصحافيين والمواطنين إلى المنابر الرسمية.

وتحدثت عن مسؤوليتها في إيصال أصوات الذين يتعرضون لمحاولات إسكات، وفي مقدمتهم الصحافيون الذين يواجهون الملاحقات، مؤكدة ضرورة التصدي لحملات الترهيب والإخراس والحفاظ على المشروع السياسي الوطني للمجتمع العربي.

من جهته، أكد رئيس اللجنة الشعبية في أم الفحم، محمد محاميد، في حديث لـ"عرب 48"، أن حضور الناشطين لمساندة حسنين يأتي في إطار الدعم المعنوي والإنساني، مشددًا على أهمية الوقوف إلى جانب المعتقلين وعائلاتهم وتقديم الإرشاد والمساعدة لهم في التعامل مع الإجراءات القانونية والمحاكم.

أكد رئيس اللجنة الشعبية في أم الفحم، محمد محاميد، في حديث لـ"عرب 48"، أن حضور الناشطين لمساندة حسنين يأتي في إطار الدعم المعنوي والإنساني، مشددًا على أهمية الوقوف إلى جانب المعتقلين وعائلاتهم وتقديم الإرشاد والمساعدة لهم في التعامل مع الإجراءات القانونية والمحاكم. pic.twitter.com/I3w6GOi4u0 — موقع عرب 48 (@arab48website) November 27, 2026

وأشار إلى أن استهداف صحافي على خلفية عمله يشكل مساسًا بحرية التعبير والحريات الصحفية، مؤكدًا استمرار التضامن مع حسنين ومساندته حتى ينال حريته.

خلفية القضية والتطورات القضائية

تعود القضية إلى مقابلة أجراها حسنين مع قناة "الأقصى" في 22 شباط/ فبراير 2025، وتشمل التهم التي أدين بها حسنين "التواصل مع عميل أجنبي" و"إظهار التضامن مع منظمة إرهابية"، وذلك على خلفية التصريحات المنسوبة إليه خلال المقابلة. وكانت القناة 14 الإسرائيلية قد أعادت بث المقابلة، أعقب ذلك تحريضا إعلاميا ضده، قبل أن يقدم الناشط اليميني المتطرف شاي غليك شكوى رسمية بحقه.

وفي 25 شباط/ فبراير 2025، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية حسنين، عقب اقتحام منزله في شفاعمرو ومصادرة أجهزة إلكترونية وحواسيب، فيما قدمت النيابة العامة لائحة اتهام ضده في 13 آذار/ مارس من العام نفسه.

وبعد نحو ثلاثة أشهر من اعتقاله، قررت المحكمة في أيار/ مايو 2025 نقله إلى الحبس المنزلي، مع فرض قيود تضمنت إبعاده عن شفاعمرو وإلزامه بالإقامة في بلدة كفر مندا.

وفي 26 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025 قررت المحكمة إنهاء إبعاده عن منزله وإزالة السوار الإلكتروني الذي فرض عليه، مع الإبقاء على شروط الحبس المنزلي داخل شفاعمرو، والسماح له بالخروج لساعات محددة يوميًا، إلى حين استكمال الإجراءات القضائية.

وخلال المحاكمة، قدم طاقم الدفاع شهودًا وبينات، وطعن في التهم المنسوبة إلى حسنين وفي ظروف التحقيق معه، متمسكًا بالتمييز بين إجراء مقابلة إعلامية علنية وبين الاتصال المحظور قانونيًا.

ومن المنتظر أن تشهد جلسة 18 شباط/ فبراير المقبل الاستماع إلى مرافعات الدفاع والنيابة بشأن العقوبة، في قضية أثارت نقاشًا واسعًا حول حرية الصحافة وحدود التعبير والملاحقات القضائية بحق الصحافيين.