أسفرت جريمة إطلاق نار ارتكبت في مدينة أم الفحم عن إصابة شاب (25 عاما) بجراح وصفت بالخطيرة وغير المستقرة. وفي شجار بكفر كنا أصيب شخصان بجروح خطيرة وطفيفة.

من مكان الجريمة في أم الفحم (تصوير: "نجمة داود الحمراء")

أصيب شاب، يبلغ 25 عاما من العمر، بجراح وصفت بالخطيرة جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في مدينة أم الفحم، مساء السبت.

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وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للشاب المصاب، ثم جرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وقالت براميديك ومضمدان من أفراد الطاقم الطبي، إنه "مع وصولنا إلى المكان رأينا المصاب من جراء تعرضه لإطلاق نار وهو فاقد للوعي. قدمنا له على الفور العلاجات الأولية التي تضمنت وقف النزيف والتضميد والمسكنات، ثم نقلناه إلى المستشفى بسيارة العلاج المكثف وهو بحالة خطيرة وغير مستقرة".

وقالت الشرطة إنها باشرت التحقيق في ملابسات الجريمة، من دون الإعلان عن اعتقال أي مشتبه به.

يأتي ذلك في وقت تواصل التقاعس عن توفير الأمن والأمان للمواطنين العرب في ظل الجريمة المستفحلة وغياب الردع.

وفي كفر كنا، أصيب رجل (60 عاما) بجراح خطيرة وشاب (19 عاما) بجراح طفيفة، من جراء شجار.

ونقل المصابان بعد تقديم العلاجات الأولية لهما في المكان من قبل طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء"، إلى مستشفى بوريا لاستكمال العلاج.

وقال البراميديك هيثم كبها، إنه "مع وصولنا إلى المكان رأينا المصابين، وهما رجل كان بوعي غير كامل وعانى من إصابة ونزف في الرأس، ومصاب آخر كان يسير في المكان".

وأضاف "قدمنا العلاجات الأولية للرجل بضمنها وقف النزيف وتضميده، ثم نقلناه بسيارة العلاج المكثف وهو بحالة خطيرة، أما المصاب الآخر الذي أصيب بجراح طفيفة فقد جرى تقديم العلاجات له ثم نقل أيضا لاستكمال العلاج في المستشفى".