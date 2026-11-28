نظّمت اللجنة الشعبية في أم الفحم الوقفة ضمن نشاطاتها المتواصلة. ورفع المشاركون لافتات كُتب على بعضها "أوقفوا اعتداءات ميليشيات المستوطنين"، و"قوتنا بوحدتنا ضد الإرهاب"، و"كفى لقتل المواطنين العرب".

شارك العشرات من أهالي أم الفحم ومنطقة وادي عارة، اليوم السبت، في وقفة احتجاجية عند الدوار الأول في المدينة، تنديدًا باعتداءات المستوطنين في الداخل والضفة الغربية المحتلة.

ونظّمت اللجنة الشعبية في أم الفحم الوقفة ضمن نشاطاتها المتواصلة. ورفع المشاركون لافتات كُتب على بعضها "أوقفوا اعتداءات ميليشيات المستوطنين"، و"قوتنا بوحدتنا ضد الإرهاب"، و"كفى لقتل المواطنين العرب".

وردّد المشاركون هتافات تندّد باعتداءات المستوطنين وبالدعم المقدّم لميليشياتهم، وتستنكر تواطؤ السلطات الإسرائيلية مع الجريمة المنظمة في المجتمع العربي.

وقال رئيس اللجنة الشعبية في أم الفحم، محمد محاميد، لـ"عرب 48"، إن "هذه الوقفة ضد ميليشيات المستوطنين التي تفتك بالمجتمع الفلسطيني في الضفة والداخل، وهذا نتيجة الضوء الأخضر لهذه الميليشيات من قبل الحكومة، إذ أننا نرفض هذه الاعتداءات وإرهاب المستوطنين، ونقف هنا اليوم أيضًا ضد حرب الجريمة في الداخل وضد الحرب على غزة".

قال رئيس اللجنة الشعبية في أم الفحم، محمد محاميد، لـ"عرب 48"، إن "هذه الوقفة ضد ميليشيات المستوطنين التي تفتك بالمجتمع الفلسطيني في الضفة والداخل، وهذا نتيجة الضوء الأخضر لهذه الميليشيات من قبل الحكومة، إذ أننا نرفض هذه الاعتداءات وإرهاب المستوطنين، ونقف هنا اليوم أيضًا ضد حرب… pic.twitter.com/FacgnlbCBe — موقع عرب 48 (@arab48website) November 28, 2026

وأكد "يجب أن نستمر في النضال الشعبي وهو الأهم، حتى لا يتم التطبيع مع كل هذه التصرفات الإجرامية التي يرفضها الجميع".

وقال رئيس القائمة المشتركة، بروفيسور يوسف جبارين، لـ"عرب 48"، إن "النضال الشعبي مهم ويجب أن يكون بالتوازي مع عملنا السياسي في الكنيست، وتحديدًا في هذه الفترة التي تشهد أجواء مشحونة في ظل التحريض على المجتمع العربي. وقفنا اليوم وتظاهرنا ضد العنصرية والملاحقات السياسية، ونرفض بث الكراهية الذي ينطلق كل يوم تقريبًا من الحكومة".

قال رئيس القائمة المشتركة، بروفيسور يوسف جبارين، لـ"عرب 48"، إن "النضال الشعبي مهم ويجب أن يكون بالتوازي مع عملنا السياسي في الكنيست، وتحديدًا في هذه الفترة التي تشهد أجواء مشحونة في ظل التحريض على المجتمع العربي. وقفنا اليوم وتظاهرنا ضد العنصرية والملاحقات السياسية، ونرفض بث… pic.twitter.com/cUrdQCbS1X — موقع عرب 48 (@arab48website) November 28, 2026

وتابع "نريد أن يكون التغيير بأقرب وقت ممكن، وذلك للإطاحة بحكومة الفاشيين والعنصريين وحكومة الدماء".