رشق مستوطنون شاحنة تابعة لشركة كهرباء بالحجارة، ثم انهالوا بالضرب على عمّال كانوا يصلحون عمود كهرباء قرب قرية المغير، شمال شرقي رام الله. وأعلنت شرطة الاحتلال فتح تحقيق في الاعتداء.

أصيب ثلاثة عمّال عرب من الداخل، اليوم السبت، إثر اعتداء نفّذه مستوطنون قرب قرية المغير، شمال شرقي رام الله، في الضفة الغربية المحتلة.

وكان العمّال، وهم من طواقم شركة كهرباء، يعملون على إصلاح عمود كهرباء قرب القرية، حين رشق مستوطنون شاحنتهم بالحجارة، قبل أن يصلوا إلى موقع العمل ويعتدوا عليهم بالضرب، ما أسفر عن إصابة ثلاثة منهم.

إرهاب المستوطنين: إصابة 3 عمّال كهرباء عرب من الداخل في اعتداء قرب المغير pic.twitter.com/8gNAMp2DdR — موقع عرب 48 (@arab48website) November 28, 2026

ووصلت قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى المكان عقب الاعتداء، فيما أعلنت شرطة الاحتلال فتح تحقيق، من دون الإعلان عن توقيف أيّ من المعتدين.