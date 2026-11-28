عقد اجتماع في ترشيحا بحث سبل مواجهة تصاعد أحداث العنف والجريمة في البلدة، وتقرر خلاله تشكيل لجنة مصغّرة، تتولى متابعة التطورات المتعلقة بأحداث العنف والجريمة، والعمل على بلورة خطوات عملية وإيجاد سبل وآليات لمكافحة هذه الظواهر.

شارك العشرات من أهالي بلدة ترشيحا، مساء السبت، في اجتماع شعبي عُقد في قاعة كنيسة الروم الأرثوذكس، وبحث سبل مواجهة تصاعد أحداث العنف والجريمة في البلدة، في ظل تزايد جرائم إطلاق النار واستهداف المنازل والمصالح التجارية، وما يرافقها من حالة خوف وقلق بين الأهالي.

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وجاء الاجتماع استجابة لدعوة أطلقتها القائمة المشتركة في ترشيحا، وأعضاء بالمجلس البلدي في بلدية معلوت ترشيحا، إلى جانب لجان أولياء أمور الطلاب في المدارس الابتدائية والثانوية، وجمعيات ومؤسسات من المجتمع المدني، بهدف توحيد الجهود الشعبية والمجتمعية لمواجهة العنف والجريمة والحفاظ على أمن البلدة وسلامة الأهالي.

تسمية

وتقرر خلال الاجتماع تشكيل لجنة مصغّرة، تتولى متابعة التطورات المتعلقة بأحداث العنف والجريمة في ترشيحا، والعمل على بلورة خطوات عملية وإيجاد سبل وآليات لمكافحة هذه الظواهر، وتعزيز العمل الشعبي والمجتمعي من أجل الحفاظ على أمن البلدة وسلامة أهلها.

وتحدث مشاركون في الاجتماع عن التدهور المتواصل وانعدام الأمن والأمان في ترشيحا، في ظل تكرار جرائم إطلاق النار خلال ساعات الليل واستهداف المنازل والمحال التجارية، إلى جانب محاولات ترهيب أصحاب المصالح التجارية وترويع الأهالي.

وأكدوا أن هذه الممارسات باتت تنعكس على شعور السكان بانعدام الأمن والأمان، وتهدد نمط الحياة الهادئ الذي عُرفت به البلدة.