توقيفه يأتي في سياق التضييق على حرية التعبير واستهداف أصحاب المواقف الرافضة للفتنة الطائفية. ودعت اللجنة إلى تحرك شعبي ومؤسساتي للمطالبة بإطلاق سراحه، وربطت قضيته بالحصار والانتهاكات المتواصلة في محافظة السويداء السورية.

طالبت لجنة المبادرة العربية الدرزية بالإفراج الفوري عن الشيخ أبو رحيب إسعيد ستاوي، الذي اعتقلته أجهزة الأمن الإسرائيلية الأسبوع الماضي من مدينة المغار، منددة بما وصفته بإجراء تعسفي يستهدف إسكات الأصوات الحرة والتضييق على حرية الرأي والتعبير.

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وقالت اللجنة، في بيان صدر الأحد، إنها تستنكر اعتقال ستاوي، المعروف بمواقفه ونشاطاته الدينية والاجتماعية والوطنية، معتبرة أن الإجراءات المتخذة بحقه تفتقر إلى مبررات مقنعة، ودعت إلى وقفها والإفراج عنه دون تأخير.

وربطت اللجنة اعتقال الشيخ بالأوضاع في محافظة السويداء السورية، مشيرة إلى أن توقيفه لا يحجب، وفق البيان، ما وصفته بالانتهاكات المستمرة والحصار المفروض على المحافظة، ومؤكدة تمسكها بوحدة سورية ورفضها الفتنة الطائفية والتكفير والإقصاء.

كما ناشدت الهيئات والجماهير الفلسطينية، إلى جانب الشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم، التحرك والمطالبة بالإفراج عن ستاوي، مشيدة بالجهات التي أصدرت بيانات تضامن معه.

وكانت لجنة التواصل الدرزية قد أدانت، الأسبوع الماضي، اعتقال الشيخ ستاوي، واعتبرته تضييقاً على حرية الرأي، مشيرة إلى أن استهداف أحد رجال الدين المعروفين في الطائفة المعروفية على خلفية مواقفه وآرائه يشكل مساساً بمكانته الدينية والاجتماعية.

ويعرف ستاوي بمواقفه الرافضة للفتنة الطائفية والداعية إلى الحفاظ على النسيج الاجتماعي، فضلا عن مشاركته في النشاطات الاحتجاجية ضد مصادرة أراضي المواطنين العرب.

وكان قد شارك في 27 كانون الثاني/ يناير 2026 في تظاهرة عند مفرق شفاعمرو احتجاجا على مخطط مصادرة أراضٍ لتوسعة شارع 6، مطالباً بتعويض أصحاب الأراضي بأراضٍ بديلة، ومؤكدا رفض الأهالي التخلي عن أراضيهم.