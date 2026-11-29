لقي الشاب جمال عزيز جمال ادعيس (20 عاما)، من بلدة يطا قضاء الخليل، مصرعه مساء الأحد إثر إصابته بجروح بالغة جراء اصطدام جرار (تراكتور) به داخل مصنع بالمنطقة الصناعية في بئر السبع، فيما فتحت الشرطة تحقيقاً في الملابسات.

لقي الشاب جمال عزيز جمال ادعيس الذي يبلغ من العمر 20 عاما، وهو من يطا قضاء الخليل، مصرعه بحادث عمل في المنطقة الصناعية بمدينة بئر السبع في النقب، مساء الأحد.

ووقع الحادث داخل مصنع في شارع "لاهاف" بالمنطقة الصناعية، حيث تعرض الشاب للإصابة من جرار (تراكتور)، أثناء عمله في الموقع، ما أسفر عن إصابته بجروح بالغة ومتعددة في أنحاء جسده.

ضحية حادث العمل، الشاب ادعيس

وأفاد مسعفو نجمة داود الحمراء و"إيحود هتسلاه" بأنهم تلقوا بلاغا عن الحادث في تمام الساعة 19:24، وعند وصولهم إلى المكان وجدوا الشاب فاقدا للوعي ومن دون نبض أو تنفس.

وأكّدوا أن محاولات الإبقاء على حياته باءت بالفشل، ليتم إقرار وفاته في الموقع نظرا لإصابته الحرجة.

من جانبها، أعلنت الشرطة الإسرائيلية فتح تحقيق في ملابسات وظروف حادث العمل، مشيرة إلى أن أفراد شرطة مركز بئر السبع وصلوا إلى المكان وباشروا إجراءات التحقيق.

من موقع الحادث

وقال أحد أفراد "نجمة داود الحمراء": "عندما وصلنا إلى المكان، لاحظنا شابا في الثلاثينيات من عمره يعاني من إصابات بالغة ومتعددة، وكان فاقدا للوعي ومن دون نبض أو تنفس جراء تعرضه للإصابة من جرار، فأجرينا له الفحوصات الطبية اللازمة، لكن إصابته كانت حرجة للغاية، ولم يتبقَّ أمامنا سوى إقرار وفاته في الموقع".