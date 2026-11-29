تتواصل عمليات الهدم الإسرائيلية في بلدة كابول، مستهدفة المنازل والمصالح التجارية بذريعة البناء دون ترخيص، في ظل تكرار هذه الإجراءات خلال الفترة الأخيرة، وما تخلّفه من تداعيات معيشية واقتصادية على الأهالي وأصحاب المصالح.

هدمت جرافات تابعة للجنة التنظيم والبناء، بحماية قوات الشرطة الإسرائيلية، صباح الأحد، منزلين في بلدة كابول بمنطقة الجليل، بذريعة البناء دون ترخيص، وذلك في إطار عمليات الهدم التي تستهدف منازل ومنشآت في البلدة.

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وفرضت قوات معززة من الشرطة في ساعات الصباح الباكر طوقا أمنيا في محيط المنزل قبل بدء عملية الهدم، وأغلقت الحي ومنعت الأهالي من الوصول إلى المكان، فيما وفرت الحماية للجرافات التي نفذت عملية الهدم.

كابول: السلطات الإسرائيلية تهدم منزلاً في وسط انتشار مكثف لقوات الشرطة "حرس الحدود pic.twitter.com/H66K3ucitt — موقع عرب 48 (@arab48website) November 29, 2026

وتأتي هذه العملية في أعقاب سلسلة عمليات هدم شهدتها كابول خلال الفترة الأخيرة، وطالت منشآت سكنية وزراعية وتجارية، في سياق تصاعد الإجراءات الإسرائيلية ضد المباني التي تصنفها السلطات على أنها غير مرخصة.

كابول: السلطات الإسرائيلية تهدم منزلاً في وسط انتشار مكثف لقوات الشرطة "حرس الحدود pic.twitter.com/A8ndqBPMWX — موقع عرب 48 (@arab48website) November 29, 2026

وتعيد عملية الهدم إلى الواجهة سلسلة إجراءات مماثلة في البلدة خلال الأشهر الماضية. ففي 2 حزيران/يونيو الماضي، هدمت السلطات الإسرائيلية ثلاثة منازل في كابول، خلال عملية نفذتها جرافات بمرافقة قوات كبيرة من الشرطة وحرس الحدود، التي فرضت طوقًا أمنيًا ومنعت الأهالي من الاقتراب من المكان، بذريعة البناء دون ترخيص.

وسبق ذلك، في 16 شباط/فبراير الماضي، هدم متجر للخضار والفواكه في البلدة، بعدما اقتحمت آليات السلطات المنطقة بحماية الشرطة ومنعت السكان من الاقتراب. وقال صاحب المتجر، وفق ما أورده "عرب 48"، إن المحل يشكل مصدر رزقه الوحيد، معربًا عن استيائه من هدمه ومطالبًا بمنحه فرصة لتسوية وضعه القانوني.

كما وثق الموقع، تهديد عشرات الورش والمحال التجارية المقامة على أراضي كابول المحاذية للشارع الرئيس المؤدي إلى شعب بالهدم، بعد تلقي أصحابها إنذارات هدم وغرامات مالية بذريعة البناء دون ترخيص.

وتسلط هذه الوقائع الضوء على تكرار عمليات الهدم والتهديد بها في كابول، واستهدافها مباني سكنية ومصالح تجارية، في ظل أزمة التخطيط العمراني وضيق مسطحات البناء وصعوبة الحصول على تراخيص، وهي ظروف تواجه بلدات عربية عديدة.

وهيب السيد: مشهد الهدم كان صادماً.. وقوات كبيرة أغلقت المنطقة ومنعت الدخول والخروج

وقال وهيب السيد، أحد جيران المنزلين المهدومين، لـ"عرب 48" :"إن أصحاب المنزلين يعيشون حالة نفسية صعبة، ولا يملكون القدرة على الحديث عمّا جرى، وأن عملية الهدم رافقتها قوات شرطية كبيرة انتشرت في المنطقة وأغلقتها بالكامل".

هدم منزلين في كابول وسط تصاعد عمليات الهدم



يتحدث وهيب السيد، أحد جيران المنزلين المهدومين في كابول، لـ"عرب 48"، عن مشهد الهدم وحجم القوات الشرطية التي أغلقت الحي ومنعت الأهالي من الدخول إليه والخروج منه، مستعرضًا معاناة العائلة التي أنفقت ما تملك لتأمين مستقبل أبنائها، في ظل… pic.twitter.com/1yyIaeC5r5 — موقع عرب 48 (@arab48website) November 29, 2026

وأوضح السيد " أن قوات كبيرة من الشرطة وحرس الحدود حضرت إلى المكان، وقدّر عدد مركبات الشرطة بنحو عشرين مركبة". مشيراً إلى أن " القوات منعت السكان من الدخول إلى المنطقة أو الخروج منها، وأغلقت الطرق المؤدية إليها، كما انتشر أفراد الشرطة فوق أسطح منازل الجيران، وجرى وضع عناصر مسلحة عند الجدران المحيطة بالمكان".

وأضاف:" أن المشهد كان صادماً لأهالي الحي، الذين شعروا بالعجز أمام حجم القوات التي رافقت عملية الهدم، رغم حضور عدد كبير من أهالي البلدة للتضامن مع العائلة ومساندتها".

وقال السيد:" إن ما حدث يشكل ظلماً للعائلة، التي كانت قد أنفقت ما تملك من أجل بناء منزل يؤمّن مستقبلاً لأبنائها على أرضهم المسجلة بالطابو". لافتاً إلى أن صاحب المنزل كان يخطط لتزويج أبنائه وتأمين حياة مستقرة لهم، قبل أن تأتي عملية الهدم لتبدد هذه الآمال.

وفي سياق حديثه، تطرق السيد إلى أزمة البناء في كابول، مشيراً إلى أن " غياب الخارطة الهيكلية ومسطح القرية يضع الشباب أمام واقع صعب، ويحرمهم من إمكانية بناء منازلهم وتأمين مستقبلهم".

وأضاف :" أن أراضي واسعة متاحة في البلدة، لكن عدم المصادقة على توسيع مسطح القرية يفاقم أزمة السكن والبناء، ويدفع الشباب، إلى حالة من اليأس والإحباط، في ظل ارتفاع تكاليف الأراضي والبناء، التي باتت تفوق قدرة معظمهم".

وطالب السيد أعضاء الكنيست العرب ورؤساء السلطات المحلية العربية بالعمل الجدي من أجل دفع المصادقة على مسطح القرية وتوسيع مناطق البناء، مؤكداً أن توفير إمكانيات البناء والترخيص من شأنه أن يمنح الشباب فرصة لبناء مستقبلهم والاستقرار في بلداتهم.

وليد طه: الهدم قضية مجتمع كامل.. وندعو إلى تحرك جماعي لمنع هدم المنازل المهددة

من جانبه، قال عضو اللجنة الشعبية والناشط السياسي والاجتماعي وليد طه، في حديثه لـ"عرب 48" :"إن العائلة التي هُدم منزلاها تعيش حالة من الغضب والحزن الشديدين، بعدما أنفقت كل ما تملك من أجل بناء منزل مكوّن من شقتين لشقيقين".

هدم منزلين في كابول وسط تصاعد عمليات الهدم



يؤكد وليد طه، عضو اللجنة الشعبية في كابول والناشط السياسي والاجتماعي، في حديثه لـ"عرب 48"، أن قضية هدم المنازل تطال المجتمع العربي بأسره، داعيًا إلى تحرك جماعي لحماية المنازل المهددة بالهدم، وبلورة موقف سياسي موحد لمواجهة سياسة الهدم،… pic.twitter.com/YtdNWxq4TT — موقع عرب 48 (@arab48website) November 29, 2026

وأوضح طه "أن العائلة، رغم صعوبة الوضع النفسي والمادي الذي تمر به، تبدي إصراراً على مواصلة الحياة، معتبراً أن الهدم لن يزيدها إلا تمسكاً بحقها في الحياة والاستقرار".

وأضاف:" أن اللجنة الشعبية تقف إلى جانب العائلة وتساندها معنويا، مؤكدا أن قضية الهدم لا تقتصر على أصحاب المنزلين، بل هي قضية مجتمع وشعب بأكمله".

وأشار طه إلى أن "مشاهد الهدم باتت تتكرر، وغالبا ما تجري في ساعات متأخرة من الليل، وسط انتشار قوات كبيرة من الشرطة والجرافات، معتبراً أن ما تشهده البلدات العربية يأتي في إطار سياسة متواصلة منذ سنوات طويلة، تفاقمت حدتها خلال الحكومة الحالية".

وقال:" إن وزير الأمن القومي، الذي وصفه بأنه مدان بالإرهاب، يقف وراء هذه السياسة، مضيفا أن مشاهد الجرافات وهدم المنازل في البلدات العربية باتت تتكرر بصورة تثير القلق".

ودعا طه إلى "عدم انتظار وصول الجرافات إلى المنازل المهددة، مطالبا بإطلاق تحرك جماعي يضم المجلس المحلي وقسم الهندسة والنشطاء وأصحاب المنازل المهددة بالهدم، من أجل دراسة الملفات والعمل على وضع مخطط يساهم في منع عمليات الهدم".

ولفت إلى أن " كابول تضم عددا من المنازل المهددة، وأن بعض أصحابها تلقوا إخطارات بالهدم، مؤكداً ضرورة التحرك المبكر والتنسيق بين جميع الجهات المعنية".

وتطرق طه إلى مسؤولية السلطات المحلية والقيادات العربية، مشيرا إلى أن " غياب توسيع مسطحات القرى والمصادقة على الخرائط الهيكلية على مدار سنوات طويلة ساهم في تفاقم أزمة البناء غير المرخص".

كما أشار إلى أن "قانون كامينتس كان من بين العوامل التي ساهمت في زيادة مخالفات البناء وعمليات الهدم، داعياً إلى وضع قضية البناء والهدم على سلم أولويات أعضاء الكنيست العرب والأحزاب والقيادات العربية، والعمل على بلورة موقف سياسي موحد لمواجهة هذه السياسات".

وختم طه بالتأكيد على أهمية مساندة العائلة في تجاوز تداعيات الهدم، معربا عن أمله في أن تتغير الأوضاع بما يتيح للأهالي إمكانية البناء، ويخفف من معاناتهم ويحمي المنازل المهددة بالهدم.