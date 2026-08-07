أسبـــــــوعيــــــة عــــــــرب ٤٨

يتناول العدد السابع عشر من "أسبوعية عرب ٤٨" أبرز قضايا الأسبوع؛ اقتحامات الاحتلال في قلنديا والاعتداءات بالضفة، وأزمة النظام الصحي الفلسطيني، ومخططات الاستيطان حول القدس، وتطورات غزة وملف وقف إطلاق النار، إلى جانب الانتخابات الإسرائيلية ومقالات الرأي لكتاب عرب ٤٨.

العدد السابع عشر

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"أسبوعية عرب ٤٨" تصدر كل يوم جمعة، وتصل إلى مئات آلاف المتابعين عبر هواتفهم الشخصية، وتسلّط الضوء على قضايا الأسبوع.

يشرف على تحريرها، رامي منصور، وعلى إخراجها الفني وتصميم لوحة الغلاف، عبد طميش.