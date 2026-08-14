أسبـــــــوعيــــــة عــــــــرب ٤٨

يتناول العدد الثامن عشر من "أسبوعية عرب ٤٨" حملة التحريض على الطواقم الطبية العربية، وتفشي الجريمة في المجتمع العربي، وتسارع الضم والاستيطان وعنف المستوطنين في الضفة، وتطورات خطة غزة، إلى جانب تحولات المشهد السياسي والانتخابي في إسرائيل.

العدد الثامن عشر

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"أسبوعية عرب ٤٨" تصدر كل يوم جمعة، وتصل إلى مئات آلاف المتابعين عبر هواتفهم الشخصية، وتسلّط الضوء على قضايا الأسبوع.

يشرف على تحريرها، رامي منصور، وعلى إخراجها الفني وتصميم لوحة الغلاف، عبد طميش.