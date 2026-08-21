محليات | الأسبوعية
21/08/2026 - 09:49

أسبـــــــوعيــــــة عــــــــرب ٤٨

يتناول العدد التاسع عشر من "أسبوعية عرب ٤٨" أبرز قضايا هذا الأسبوع؛ القائمة المشتركة والانتخابات، والهدم في البلدات العربية، وتحويل الشرطة الأعراس العربية إلى ساحات ترهيب، وتصاعُد اعتداءات المستوطنين، بالإضافة إلى مقالات الرأي لكتاب عرب ٤٨.

أسبـــــــوعيــــــة عــــــــرب ٤٨

تصميم لوحة الغلاف: عبد طميش

العدد التاسع عشر

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"أسبوعية عرب ٤٨" تصدر كل يوم جمعة، وتصل إلى مئات آلاف المتابعين عبر هواتفهم الشخصية، وتسلّط الضوء على قضايا الأسبوع.

يشرف على تحريرها، رامي منصور، وعلى إخراجها الفني وتصميم لوحة الغلاف، عبد طميش.

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