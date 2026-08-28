أسبـــــــوعيــــــة عــــــــرب ٤٨

يتناول عدد المجلة الانتخابات الإسرائيلية وتداعياتها السياسية والأمنية، وقضايا المجتمع العربي، والحرب مع إيران، وأوضاع غزة، والتعليم، والاقتصاد، إلى جانب تقارير وتحليلات ومقالات ثقافية واجتماعية متنوعة، وأخبار محلية وفلسطينية بارزة.

العدد العشرين

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"أسبوعية عرب ٤٨" تصدر كل يوم جمعة، وتصل إلى مئات آلاف المتابعين عبر هواتفهم الشخصية، وتسلّط الضوء على قضايا الأسبوع.

يشرف على تحريرها، رامي منصور، وعلى إخراجها الفني وتصميم لوحة الغلاف، عبد طميش.