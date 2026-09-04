أسبـــــــوعيــــــة عــــــــرب ٤٨

يتناول العدد الواحد والعشرون من "أسبوعية عرب ٤٨" أبرز قضايا هذا الأسبوع؛ الأحزاب العربية والانتخابات، بما يشمل استطلاعا للرأي، والمدارس العربية بظلّ نقص الميزانيات، واحتجاز جثامين الشهداء، والقتلى برصاص الشرطة، بالإضافة إلى مقالات الرأي لكتاب عرب ٤٨.

العدد الواحد والعشرون

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"أسبوعية عرب ٤٨" تصدر كل يوم جمعة، وتصل إلى مئات آلاف المتابعين عبر هواتفهم الشخصية، وتسلّط الضوء على قضايا الأسبوع.

يشرف على تحريرها، رامي منصور، وعلى إخراجها الفني وتصميم لوحة الغلاف، عبد طميش.