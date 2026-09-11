أسبـــــــوعيــــــة عــــــــرب ٤٨

يتناول العدد الثاني والعشرون من "أسبوعية عرب ٤٨" أبرز قضايا هذا الأسبوع؛ العقوبات الغربية بشأن المستوطنات وردّ إسرائيل، وتبعات ذلك عليها، والفصل العنصري في الجامعات، وتطورات الانتخابات في إسرائيل بعد تقديم القوائم، بالإضافة إلى مقالات الرأي لكتاب عرب ٤٨.

العدد الثاني والعشرون

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"أسبوعية عرب ٤٨" تصدر كل يوم جمعة، وتصل إلى مئات آلاف المتابعين عبر هواتفهم الشخصية، وتسلّط الضوء على قضايا الأسبوع.

يشرف على تحريرها، رامي منصور، وعلى إخراجها الفني وتصميم لوحة الغلاف، عبد طميش.