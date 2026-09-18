محليات | الأسبوعية
18/09/2026 - 10:04

أسبـــــــوعيــــــة عــــــــرب ٤٨

يتناول العدد الثالث والعشرون من "أسبوعية عرب ٤٨" أبرز قضايا الأسبوع؛ البؤرة الاستيطانية بمجد الكروم والحراك الشعبي الذي أزالها، والفوضى التي أحدثها فيلم "نازا" بإسرائيل؛ والمخططات التي تهدد البلدات العربية، بالإضافة إلى التطورات الانتخابية، ومقالات كتاب الموقع.

أسبـــــــوعيــــــة عــــــــرب ٤٨

تصميم لوحة الغلاف: عبد طميش

العدد الثالث والعشرون

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"أسبوعية عرب ٤٨" تصدر كل يوم جمعة، وتصل إلى مئات آلاف المتابعين عبر هواتفهم الشخصية، وتسلّط الضوء على قضايا الأسبوع.

يشرف على تحريرها، رامي منصور، وعلى إخراجها الفني وتصميم لوحة الغلاف، عبد طميش.

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