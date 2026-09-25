أسبـــــــوعيــــــة عــــــــرب ٤٨

يتناول العدد الرابع والعشرون من "أسبوعية عرب ٤٨" أبرز قضايا الأسبوع: الاستيطان والتهويد في الجليل، والمنازل المهدّدة بالهدم بالطيبة؛ ومواجهة الضفة للتهجير، وتطورات المشهد الانتخابي بإسرائيل من الشطب والشروط والاستطلاعات؛ وتسلُّح الجيش الإسرائيلي، والأوضاع في غزة، ومقالات كتاب الموقع.

العدد الرابع والعشرون

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"أسبوعية عرب ٤٨" تصدر كل يوم جمعة، وتصل إلى مئات آلاف المتابعين عبر هواتفهم الشخصية، وتسلّط الضوء على قضايا الأسبوع.

يشرف على تحريرها، رامي منصور، وعلى إخراجها الفني وتصميم لوحة الغلاف، عبد طميش.