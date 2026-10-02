أسبـــــــوعيــــــة عــــــــرب ٤٨

يتناول العدد الخامس والعشرون من "أسبوعية عرب ٤٨" أبرز قضايا الأسبوع: الشطب من خوض الانتخابات، وذكرى هبّة القدس والأقصى، والاستيطان والتهويد في الجليل، وتطورات المشهد الانتخابي بإسرائيل، ومقالات كتاب الموقع.

العدد الخامس والعشرون

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"أسبوعية عرب ٤٨" تصدر كل يوم جمعة، وتصل إلى مئات آلاف المتابعين عبر هواتفهم الشخصية، وتسلّط الضوء على قضايا الأسبوع.

يشرف على تحريرها، رامي منصور، وعلى إخراجها الفني وتصميم لوحة الغلاف، عبد طميش.