أسبـــــــوعيــــــة عــــــــرب ٤٨

يتناول العدد السادس والعشرون من "أسبوعية عرب ٤٨" أبرز قضايا الأسبوع: محاضر بار إيلان الذي خطط لقتل جماعي للعرب، وتبعات ذلك، ومرور 3 أعوام من الحرب على قطاع غزة، وتطورات الانتخابات الإسرائيلية، ومقالات كتاب الموقع.

العدد السادس والعشرون

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"أسبوعية عرب ٤٨" تصدر كل يوم جمعة، وتصل إلى مئات آلاف المتابعين عبر هواتفهم الشخصية، وتسلّط الضوء على قضايا الأسبوع.

يشرف على تحريرها، رامي منصور، وعلى إخراجها الفني وتصميم لوحة الغلاف، عبد طميش.