أسبـــــــوعيــــــة عــــــــرب ٤٨

يتناول العدد السابع والعشرون من "أسبوعية عرب ٤٨" أبرز قضايا الأسبوع: الهدم في النقب وأم الفحم، وتقليص ميزانيات المجتمع العربي، والتهجير المتواصل في الضفة الغربية، وتطورات الانتخابات الإسرائيلية، ومقالات كتاب الموقع.

العدد السابع والعشرون

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"أسبوعية عرب ٤٨" تصدر كل يوم جمعة، وتصل إلى مئات آلاف المتابعين عبر هواتفهم الشخصية، وتسلّط الضوء على قضايا الأسبوع.

يشرف على تحريرها، رامي منصور، وعلى إخراجها الفني وتصميم لوحة الغلاف، عبد طميش.