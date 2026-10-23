أسبـــــــوعيــــــة عــــــــرب ٤٨

يتناول العدد الثامن والعشرون من "أسبوعية عرب ٤٨" أبرز قضايا الأسبوع: الانتخابات الإسرائيلية، والتحليلات المتعلقة بها، والاقتصاد الإسرائيلي قبلها وبعدها، والتبعات المحتملة لنتائجها على إرهاب المستوطنين، بالإضافة إلى الهدم بالمجتمع العربي، ومقالات كتاب الموقع.

العدد الثامن والعشرون

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"أسبوعية عرب ٤٨" تصدر كل يوم جمعة، وتصل إلى مئات آلاف المتابعين عبر هواتفهم الشخصية، وتسلّط الضوء على قضايا الأسبوع.

يشرف على تحريرها، رامي منصور، وعلى إخراجها الفني وتصميم لوحة الغلاف، عبد طميش.