محليات | الأسبوعية
30/10/2026 - 11:00

أسبـــــــوعيــــــة عــــــــرب ٤٨

يتناول العدد التاسع والعشرون من "أسبوعية عرب ٤٨" أبرز قضايا الأسبوع: الانتخابات الإسرائيلية، ونتائجها، والتحليلات المتعلقة بها، وتبعاتها بما يشمل التحريض على الأحزاب العربية، وإحياء مجزرة كفر قاسم، والضفة الغربية وغزة، ومقالات كتاب الموقع.

أسبـــــــوعيــــــة عــــــــرب ٤٨

تصميم لوحة الغلاف: عبد طميش

العدد التاسع والعشرون

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"أسبوعية عرب ٤٨" تصدر كل يوم جمعة، وتصل إلى مئات آلاف المتابعين عبر هواتفهم الشخصية، وتسلّط الضوء على قضايا الأسبوع.

يشرف على تحريرها، رامي منصور، وعلى إخراجها الفني وتصميم لوحة الغلاف، عبد طميش.

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