أسبـــــــوعيــــــة عــــــــرب ٤٨

يتناول العدد الثلاثون من "أسبوعية عرب ٤٨" أبرز قضايا الأسبوع: تبعات الانتخابات الإسرائيلية، واستمرار التشكيك معسكر نتنياهو بنتائجها، والتحريض على العرب، واعتقال الزميل عبد أبو شحادة، والضفة الغربية وغزة، ومقالات كتاب الموقع.

العدد الثلاثون

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"أسبوعية عرب ٤٨" تصدر كل يوم جمعة، وتصل إلى مئات آلاف المتابعين عبر هواتفهم الشخصية، وتسلّط الضوء على قضايا الأسبوع.

يشرف على تحريرها، رامي منصور، وعلى إخراجها الفني وتصميم لوحة الغلاف، عبد طميش.